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27 января 2018
26 января 2018
00:02  27 января 2018 0

Авиакомпания «Россия» предупредила о «фейковых» билетах в Мексику ‍

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, авиация, двигатель, предполетная подготовка
Авиакомпания обвинила туроператора в шантажеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» предупредила о том, что отдельные туроператоры могут выписывать недостоверные авиабилеты в Канкун (Мексика). Об этом говорится в сообщении воздушного перевозчика.

«Отдельные туроператоры выписывают недостоверные или фейковые бланки билетов на чартерный рейс авиакомпании в Канкун, грубо нарушая законодательные требования по оформлению авиаперевозок», — говорится в сообщении компании, которая с 3 февраля прекращающает летать в Канкун.

«Вместо того чтобы предпринять срочные действия по перебронированию билетов пассажиров на рейсы авиакомпаний, которые будут их вывозить, одна из турфирм решила шантажировать „Россию“, выписывая недостоверные бланки билетов на рейс, вынудив перевозчика принять пассажиров к перевозке на выполняемый чартерный рейс», заявляют в компании. По данным источника ТАСС, речь может идти об операторе «Анекс-тур».

Федеральное агентство по туризму и Росавиация совместно с представителями туроператоров Anex Tour и «Библио-глобус», авиакомпаний «Россия» и Azur Air, а также ассоциации «Турпомощь» провели экстренное совещание для решения вопроса авиаперевозки туристов в Мексику. Туристов, которые должны были отправиться в Мексику из Внуково рейсом «России», отправят из Домодедово самолётом Azur Air. Те, кто отдыхает в Канкуне, вылетят в РФ вовремя ранее запланированными рейсами «России», пишет Life.ru.

Наталья Михалева
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