{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
02:25  31 января 2018 0

Названы самые дорогие публичные компании России. В Топ-100 — предприятия Урала и Сибири

Шиленко Владислав. Сбербанк. Тюмень, сбербанк
Капитализация Сбербанка в 2017 году выросла почти на 40% и составила 84 млрд долларов.Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Большинство крупнейших по капитализации российских компаний в минувшем году демонстрировали рост котировок. Согласно данным «РИА Рейтинг», суммарная капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год выросла на 1,3% или на 8,4 млрд долларов, приблизившись в конце декабря к отметке в 643 млрд долларов.

Рейтинг возглавили такие гиганты, как Сбербанк (с капитализацией 84 млрд долларов), Газпром (капитализация в 53,35 млрд долларов), Роснефть (53,31 млрд долларов), Лукойл (49 млрд долларов) и Новатэк (35,5 млрд долларов). Кроме них в первой десятке оказались «Норильский никель», «Газпром нефть», Татнефть, Сургутнефтегаз и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

РУСАЛ оказался на 13-й строчке рейтинга, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — на 20-й строчке рейтинга, Уралкалий — на 25-й, ЕВРАЗ — на 29-й. В рейтинг попали ВСМПО-Ависма, Группа ЛСР, Трубная металлургическая компания (ТМК), Мечел, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), авиакомпания Ютэйр, банк Уралсиб и Челябинский цинковый завод. Замыкает топ-100 МРСК Урала.

Как отметили составители рейтинга, по итогам 2017 года в данный список смогли пробиться девять новых компаний, в том числе пять — за счет проведения IPO и SPO (En+ Group, Детский мир, Ленэнерго, ИНГРАД и Аптечная сеть 36,6). Большинству новичков удалось занять лишь нижние строки рейтинга, однако En+ Group Олега Дерипаски внезапно оказалась сразу на 21-й строке Топ-100.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров