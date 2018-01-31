Названы самые дорогие публичные компании России. В Топ-100 — предприятия Урала и Сибири

02:25 31 января 2018 0

Капитализация Сбербанка в 2017 году выросла почти на 40% и составила 84 млрд долларов. Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Большинство крупнейших по капитализации российских компаний в минувшем году демонстрировали рост котировок. Согласно данным «РИА Рейтинг», суммарная капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год выросла на 1,3% или на 8,4 млрд долларов, приблизившись в конце декабря к отметке в 643 млрд долларов.

Рейтинг возглавили такие гиганты, как Сбербанк (с капитализацией 84 млрд долларов), Газпром (капитализация в 53,35 млрд долларов), Роснефть (53,31 млрд долларов), Лукойл (49 млрд долларов) и Новатэк (35,5 млрд долларов). Кроме них в первой десятке оказались «Норильский никель», «Газпром нефть», Татнефть, Сургутнефтегаз и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

РУСАЛ оказался на 13-й строчке рейтинга, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — на 20-й строчке рейтинга, Уралкалий — на 25-й, ЕВРАЗ — на 29-й. В рейтинг попали ВСМПО-Ависма, Группа ЛСР, Трубная металлургическая компания (ТМК), Мечел, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), авиакомпания Ютэйр, банк Уралсиб и Челябинский цинковый завод. Замыкает топ-100 МРСК Урала.

Как отметили составители рейтинга, по итогам 2017 года в данный список смогли пробиться девять новых компаний, в том числе пять — за счет проведения IPO и SPO (En+ Group, Детский мир, Ленэнерго, ИНГРАД и Аптечная сеть 36,6). Большинству новичков удалось занять лишь нижние строки рейтинга, однако En+ Group Олега Дерипаски внезапно оказалась сразу на 21-й строке Топ-100.