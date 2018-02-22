Панин поддержал слова Серебрякова о хамстве русских: «Брать детей и валить отсюда»

19:08 22 февраля 2018 5

Актер заявил, что ему грустно без гей-парадов Фото: wikimedia.org/Веселый роджер

Актер Алексей Панин вслед за своим коллегой Алексеем Серебряковым объявил Россию «страной хамов». По его словам, он мечтает эмигрировать, но на переезд в другую страну ему не хватает денег.

«Вы посмотрите, с какими рожами люди ходят по улицам… страна хамов!» — заявил Панин в поддержку Серебрякова. Как пишут argumenti.ru, он добавил, что «эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так брать детей и валить отсюда». «Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно», — приводит слова актера «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает «Национальная служба новостей», среди тех вещей, которых Панину не хватает в России — гей-парады и карнавалы. По его мнению, в стране нет счастья и очень мало улыбающихся людей, большая же часть населения просто ненавидит тех, кто богаче и готовы нахамить окружающим при малейшей возможности.

В качестве примера того, что именно ему не нравится в стране, Панин привел посещение магазина: «Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице… Страна хамов. Когда вы приходите в магазин, в Европе вам улыбаются. В Москве тоже улыбаются, только в „Азбуке вкуса“, потому что это магазин побогаче, а в „Пятерочках“ никто не улыбается», — цитирует актера «Ридус».

Ранее Серебряков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что «национальной идеей [россиян] являются сила, наглость и хамство». Фраза вызвала огромное возмущение в стране.