{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
19:08  22 февраля 2018 5

Панин поддержал слова Серебрякова о хамстве русских: «Брать детей и валить отсюда»

Панин Алексей, панин алексей
Актер заявил, что ему грустно без гей-парадовФото: wikimedia.org/Веселый роджер

Актер Алексей Панин вслед за своим коллегой Алексеем Серебряковым объявил Россию «страной хамов». По его словам, он мечтает эмигрировать, но на переезд в другую страну ему не хватает денег.

«Вы посмотрите, с какими рожами люди ходят по улицам… страна хамов!» — заявил Панин в поддержку Серебрякова. Как пишут argumenti.ru, он добавил, что «эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так брать детей и валить отсюда». «Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно», — приводит слова актера «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает «Национальная служба новостей», среди тех вещей, которых Панину не хватает в России — гей-парады и карнавалы. По его мнению, в стране нет счастья и очень мало улыбающихся людей, большая же часть населения просто ненавидит тех, кто богаче и готовы нахамить окружающим при малейшей возможности.

В качестве примера того, что именно ему не нравится в стране, Панин привел посещение магазина: «Вы посмотрите на лица людей, с какими рожами они ходят по улице… Страна хамов. Когда вы приходите в магазин, в Европе вам улыбаются. В Москве тоже улыбаются, только в „Азбуке вкуса“, потому что это магазин побогаче, а в „Пятерочках“ никто не улыбается», — цитирует актера «Ридус».

Ранее Серебряков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что «национальной идеей [россиян] являются сила, наглость и хамство». Фраза вызвала огромное возмущение в стране.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров