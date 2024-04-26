ВС РФ ударили по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, всу, сбу, украинские военные,  stock
Агенты СБУ работали с офицерами из Чехии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию в Харькове, где находились агенты СБУ и чешские офицеры. Об этом сообщили военкоры «Военного дела».

«ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию с представителями СБУ в Харькове. По информации источников, ликвидированы также семь офицеров из Чехии», — сообщили в telegram-канале. По данным военкоров, чешские офицеры обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ.

Иностранные военные часто появляются в зоне спецоперации. Например, наемники из Франции участвовали в боях в Мариуполе.

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию в Харькове, где находились агенты СБУ и чешские офицеры. Об этом сообщили военкоры «Военного дела». «ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию с представителями СБУ в Харькове. По информации источников, ликвидированы также семь офицеров из Чехии», — сообщили в telegram-канале. По данным военкоров, чешские офицеры обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ. Иностранные военные часто появляются в зоне спецоперации. Например, наемники из Франции участвовали в боях в Мариуполе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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