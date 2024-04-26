ВС РФ ударили по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

Агенты СБУ работали с офицерами из Чехии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию в Харькове, где находились агенты СБУ и чешские офицеры. Об этом сообщили военкоры «Военного дела».
«ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию с представителями СБУ в Харькове. По информации источников, ликвидированы также семь офицеров из Чехии», — сообщили в telegram-канале. По данным военкоров, чешские офицеры обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ.
Иностранные военные часто появляются в зоне спецоперации. Например, наемники из Франции участвовали в боях в Мариуполе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.