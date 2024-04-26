ВС РФ ударили по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

26 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Агенты СБУ работали с офицерами из Чехии Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию в Харькове, где находились агенты СБУ и чешские офицеры. Об этом сообщили военкоры «Военного дела». «ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию с представителями СБУ в Харькове. По информации источников, ликвидированы также семь офицеров из Чехии», — сообщили в telegram-канале. По данным военкоров, чешские офицеры обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ. Иностранные военные часто появляются в зоне спецоперации. Например, наемники из Франции участвовали в боях в Мариуполе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию в Харькове, где находились агенты СБУ и чешские офицеры. Об этом сообщили военкоры «Военного дела». «ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию с представителями СБУ в Харькове. По информации источников, ликвидированы также семь офицеров из Чехии», — сообщили в telegram-канале. По данным военкоров, чешские офицеры обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ. Иностранные военные часто появляются в зоне спецоперации. Например, наемники из Франции участвовали в боях в Мариуполе.