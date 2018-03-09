В центре Екатеринбурга демонтируют самую большую в городе рекламную конструкцию

Сотовый оператор «Мотив» должен будет убрать свою рекламу с крыши колледжа Ползунова на проспекте Ленина. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.
С иском в арбитраж обратились представители министерства по управлению госимуществом Свердловской области. Истец настаивал на том, что гигантские оранжевые буквы (каждая размером пять на 22 метра) размещены на крыше без надлежащего договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и эксплуатируются без разрешения.
Суд, выслушав представителей обеих сторон, постановил «обязать индивидуального предпринимателя Залерцеву Ольгу Владимировну в течение 30 дней с момента вступления в силу решения по настоящему делу полностью освободить крышу объекта». Буквы должны быть демонтированы вместе «с несущими и конструктивными элементами, обеспечивающими крепление рекламных конструкций». При невыполнении требований суда ответчику придется заплатить 424,5 тысячи рублей, говорится в постановлении суда.
Решение арбитражного суда по демонтажу рекламы «Мотива» вступит в силу через 30 дней после его принятия. Пока у сторон есть время подать апелляцию.