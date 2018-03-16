Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о главном унижении, которое ей пришлось вынести из-за лидера команды Сергея Шнурова. По ее словам, на одном из концертов в 2014 году рок-музыкант заставил ее раздеться, что стало для девушки настоящим испытанием.
«Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучше, чем раздеть меня на сцене… Моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», — приводят «Дни.ру» слова певицы.
Вокс подчеркнула, что ее жертва была напрасной, так как закон о запрете мата не коснулся группы «Ленинград». Говоря об уходе из группы, она вспоминает, что из-за скверного отношения Шнурова она даже не смогла проститься с коллегами, а об увольнении узнала от следующей вокалистки — Василисы.