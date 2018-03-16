В числе пострадавших на «взбесившейся» канатной дороге грузинского горнолыжного курорта Гудаури четверо российских граждан. Также в больницу попали еще три иностранца — граждане Украины и Швеции.
Из Тбилиси в Гудаури вылетели вертолеты, которые перевезут пострадавших для лечения в клиниках грузинской столицы. Сейчас в самом тяжелом состоянии находятся два пациента — из Швеции и Украины. У мужчины диагностирован перелом руки и травма головы. Беременная женщина жалуется на сильные боли в спине, сообщает ресурс sputnik-georgia.ru. В Грузии возбуждено уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения или эксплуатации …подвесного транспорта». Максимальное наказание, которое грозит виновным, — лишение свободы на срок от двух до пяти лет. По разным данным, число пострадавших составляет от 12 до 15 человек.
Как уже сообщало «URA.RU», катастрофа случилась днем 16 марта. Кресла запущенного после недельного простоя подъемника внезапно на большой скорости начали двигаться в обратном направлении. При этом они врезались друг в друга и конструкции канатной дороги, калеча туристов. Некоторые люди, видя, как внизу формируется груда искореженного металла, стали выпрыгивать на ходу — но это не всегда гарантировало им безопасность. Первые снегоходы спасателей появились на месте примерно через 10 минут, а единственный частный вертолет отсутствовал.
«Подъёмник на самую классную гору Садзели …запустили сегодня без теста. В итоге он рванул в обратную сторону со скоростью света, выкидывая людей из креселки, через какое-то время срывается первая и в нее врезаются остальные, и далее куча мала, — написал в Instagram один из отдыхающих. — Остановилась она почему-то только после того, как что там сгорело и пошёл дым, кого успели повыдергивали, остальные висят сейчас и ждут пока их снимут, больше 100 человек в том числе и один наш, кто-то поломался, когда прыгал с кресел».