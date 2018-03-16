Не менее 10 человек получили травмы различной степени тяжести при аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. В пятницу, 16 марта, запущенный после недельного ремонта подъемник вышел из строя.
Множество выложенных в Сеть видеороликов запечатлели, как кресла с туристами понеслись вниз по склону, врезаясь друг в друга, а потом в конструкции нижней станции канатной дороги. Некоторые туристы, как сообщают очевидцы, спрыгивали с кресел, катящихся в сторону груды искореженного металла. Среди пострадавших, отправленных в клинику неотложной помощи Гудаури, двое иностранцев — граждане Украины и Швеции. Одна из них беременная женщина, пишет sputnik-georgia.ru. По последним данным, число пострадавших достигло 12 человек, сообщает телеканал 360.
«На „канатке“ мясорубка из кресел», — написал один из свидетелей. Часть людей застряла над склоном, откуда лыжники в ожидании спасателей наблюдали кошмарную картину. «С нами все хорошо — мы были в очереди, но наши ребята пострадали, и сейчас в больнице. Во всех новостях говорят, что у них отключилась электроэнергия. Это ложь, у них включился реверс — и все кресла с огромной скоростью поехали обратно. Люди в реанимации, со сломанными ногами и руками. Отвратительно работают спасатели, все очень долго», — написала одна из отдыхающих на своей странице в Instagram.
Гудаури — один из самых популярных горнолыжных курортов Грузии. Большинство его трасс рассчитаны на новичков, детей и любителей.