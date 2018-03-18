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18 марта 2018
12:06  18 марта 2018 0

Путин проголосовал на выборах президента Российской Федерации

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
На избирательном участке не вводили ограничений в связи с прибытием главы государства государстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Свой гражданский долг он исполнил на избирательном участке №2151 в Российской Академии наук на улице Косыгина.

В связи с прибытием главы государства меры безопасности на избирательном участке не усиливались. Доступ на участок был открыл для всех желающих, пишет ТАСС. Однако жителям Гагаринского района свои паспорта пришлось показывать не только членам избирательной комиссии, но и охране на контрольно-пропускном пункте учреждения. Отмечалось, что у шлагбаума скопилась небольшая очередь.

По данным издания, в холле академии наук собралось несколько десятков представителей отечественных и иностранных СМИ. В зале также присутствовали наблюдатели от партий и кандидатов. Отмечается, что Путин на этом участке голосовал неоднократно, в частности, посещал его в 2012 году, во время предыдущих президентских выборов.

Иван Шестак
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