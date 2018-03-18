Путин проголосовал на выборах президента Российской Федерации

Глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Свой гражданский долг он исполнил на избирательном участке №2151 в Российской Академии наук на улице Косыгина.
В связи с прибытием главы государства меры безопасности на избирательном участке не усиливались. Доступ на участок был открыл для всех желающих, пишет ТАСС. Однако жителям Гагаринского района свои паспорта пришлось показывать не только членам избирательной комиссии, но и охране на контрольно-пропускном пункте учреждения. Отмечалось, что у шлагбаума скопилась небольшая очередь.
По данным издания, в холле академии наук собралось несколько десятков представителей отечественных и иностранных СМИ. В зале также присутствовали наблюдатели от партий и кандидатов. Отмечается, что Путин на этом участке голосовал неоднократно, в частности, посещал его в 2012 году, во время предыдущих президентских выборов.