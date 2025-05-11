Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка на выпускной в Петербурге

Если не ограничиваться, то бюджет на выпускной перевалит за 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уже скоро школьники получат долгожданные аттестаты
Уже скоро школьники получат долгожданные аттестаты Фото:

Выпускной вечер — одно из самых важных и памятных событий в жизни каждого школьника и его семьи. В Санкт-Петербурге, как и в других крупных городах, расходы на подготовку к выпускному могут быть весьма ощутимыми. Посчитаем, сколько примерно нужно денег, чтобы подготовить ребенка к этому особому дню.

Сколько стоит наряд выпускника

Цена на выпускное платье зависит от качества и бренда одежды
Цена на выпускное платье зависит от качества и бренда одежды
Фото:

Первая и самая очевидная статья расходов — это праздничный наряд. Для девушек это обычно платье, а для юношей — костюм или смокинг.

  • Платье для выпускницы в Петербурге можно купить от 5000 до 30 000 рублей и выше – в зависимости от предпочтений девушки. Средняя цена красивого вечернего платья составляет примерно 10–15 тысяч рублей.
  • Костюм для выпускника обойдется примерно в ту же сумму: от 7000 до 25 000 рублей, в зависимости от бренда и качества ткани.
  • Обувь для выпускного вечера стоит от 3000 до 12000 рублей.
  • Дополнительные аксессуары (сумочка, галстук-бабочка, украшения) – еще от 1000 до 5000 рублей.

Итого: на одежду и обувь потребуется примерно от 15000 до 40 000 рублей. Это средняя стоимость наряда: всегда можно сэкономить, взяв костюм или платье в аренду, или же выбрать брендовые дорогие вещи, если кошелек позволяет.

Сколько стоят услуги красоты для выпускника

Эта категория расходов особенно актуальна для девушек. В нее входят прическа, макияж, маникюр и педикюр.

  • Прическа и укладка – от 1500 до 5000 рублей.
  • Макияж – от 1500 до 4000 рублей.
  • Маникюр и педикюр – от 1500 до 4000 рублей.

Итого: услуги красоты обойдутся примерно в сумму от 4500 до 13000 рублей. Парни же могут сходить перед выпускным в барбершоп — это обойдется всего в 1-2 тысячи рублей.

Организационные расходы на выпускной

Банкет в хорошем ресторане - дорогое удовольствие
Банкет в хорошем ресторане - дорогое удовольствие
Фото:

Организационный взнос обычно включает аренду ресторана или банкетного зала, праздничную программу с ведущим, диджеем или живой музыкой. В Петербурге организационный взнос варьируется в зависимости от уровня заведения, количества учеников, а также выбранных развлечений и еды:

  • Средний взнос на одного выпускника составляет от 8000 до 25 000 рублей.
  • Если праздник проходит в престижном ресторане, сумма может подниматься от 25 000 рублей и выше.

Транспортные расходы на выпускной

Многие классы выбирают аренду транспорта для комфортной поездки по городу или на место проведения праздника. Это может быть как автобус, так и лимузин или набирающие популярность ретро автомобили:

  • Аренда автобуса или лимузина – от 1000 до 4000 рублей с человека.
  • Такси домой после праздника – еще около 500–1000 рублей.

Фотограф и видеограф на выпускной

Памятные снимки помогут запомнить выпускной вечер на всю жизнь
Памятные снимки помогут запомнить выпускной вечер на всю жизнь
Фото:

Чтобы важный день остался в памяти надолго, нужно запечатлеть события. Обычно на выпускной приглашают фотографа, который снимает школьников несколько часов, а затем обрабатывает кадры и отдает родителям. В некоторых случаях пришлагают видеографа — профессионал может как снять небольшой клип, так и полноценный фильм:

  • Услуги фотографа — от 15 до 30 тысяч рублей.
  • Короткое видео — примерно 30 тысяч рублей.
  • Фильм о классе — до 100 тысяч рублей.

Сколько денег понадобится на выпускной

Если подсчитать все расходы, то минимальный бюджет на подготовку выпускника в Санкт-Петербурге составляет около 25 000–30 000 рублей. Средний бюджет большинства семей колеблется в пределах от 40 000 до 60 000 рублей. Если же родители готовы потратиться на эксклюзивные наряды, дорогие рестораны и дополнительные услуги, сумма может легко превысить отметку в 80 000–100 000 рублей.

Как сэкономить на выпускном

Конечно, не стоит отказывать ребенку в выпускном. Все-таки, школу заканчивают только раз в жизни. Но есть несколько способов, которые помогут несколько сократить бюджет на праздник:

  • Купить платье или костюм заранее во время скидок.
  • Самостоятельно сделать макияж и прическу дома.
  • Взять наряд в аренду, а не покупать его.
  • Провести пикник в парке или арендовать загородный дом вместо ресторана.
  • Украсить школу и создать фотозону своими руками.
  • Нанять фотографа-студента, а не дорогого профессионала.

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Выпускной вечер — одно из самых важных и памятных событий в жизни каждого школьника и его семьи. В Санкт-Петербурге, как и в других крупных городах, расходы на подготовку к выпускному могут быть весьма ощутимыми. Посчитаем, сколько примерно нужно денег, чтобы подготовить ребенка к этому особому дню. Сколько стоит наряд выпускника Первая и самая очевидная статья расходов — это праздничный наряд. Для девушек это обычно платье, а для юношей — костюм или смокинг. Итого: на одежду и обувь потребуется примерно от 15000 до 40 000 рублей. Это средняя стоимость наряда: всегда можно сэкономить, взяв костюм или платье в аренду, или же выбрать брендовые дорогие вещи, если кошелек позволяет. Сколько стоят услуги красоты для выпускника Эта категория расходов особенно актуальна для девушек. В нее входят прическа, макияж, маникюр и педикюр. Итого: услуги красоты обойдутся примерно в сумму от 4500 до 13000 рублей. Парни же могут сходить перед выпускным в барбершоп — это обойдется всего в 1-2 тысячи рублей. Организационные расходы на выпускной Организационный взнос обычно включает аренду ресторана или банкетного зала, праздничную программу с ведущим, диджеем или живой музыкой. В Петербурге организационный взнос варьируется в зависимости от уровня заведения, количества учеников, а также выбранных развлечений и еды: Транспортные расходы на выпускной Многие классы выбирают аренду транспорта для комфортной поездки по городу или на место проведения праздника. Это может быть как автобус, так и лимузин или набирающие популярность ретро автомобили: Фотограф и видеограф на выпускной Чтобы важный день остался в памяти надолго, нужно запечатлеть события. Обычно на выпускной приглашают фотографа, который снимает школьников несколько часов, а затем обрабатывает кадры и отдает родителям. В некоторых случаях пришлагают видеографа — профессионал может как снять небольшой клип, так и полноценный фильм: Сколько денег понадобится на выпускной Если подсчитать все расходы, то минимальный бюджет на подготовку выпускника в Санкт-Петербурге составляет около 25 000–30 000 рублей. Средний бюджет большинства семей колеблется в пределах от 40 000 до 60 000 рублей. Если же родители готовы потратиться на эксклюзивные наряды, дорогие рестораны и дополнительные услуги, сумма может легко превысить отметку в 80 000–100 000 рублей. Как сэкономить на выпускном Конечно, не стоит отказывать ребенку в выпускном. Все-таки, школу заканчивают только раз в жизни. Но есть несколько способов, которые помогут несколько сократить бюджет на праздник:
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