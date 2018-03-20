{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
19 марта 2018
08:54  20 марта 2018 0

На США надвигается «смертоносная жара». Предсказание Стивена Хокинга начинает сбываться

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, флаг сша
До конца века климат в Америке будет ухудшатьсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Начиная с 2020 года в Калифорнии и юго-западе участятся периоды экстремальной жары. Через несколько десятилетий «тепловые атаки» чреваты увеличением смертности у людей, плохо переносящих высокие температуры.

К такому выводу пришли ученые Школы морских и атмосферных наук в Майами, проанализировав данные о погоде более чем за сто последних лет — с 1900 по 2010 год. Построенные ими климатические модели предполагают, что до конца XXI века лето в США будет все более жарким, сообщает телеканал 360.

К 2030 году трехсуточные периоды экстремальной жары станут регулярными в районе Великих озер, а с 2070 года — и на территории Великих равнин. Такие дни, по данным климатологов, будут опасны для людей, чувствительных к повышенной температуре, пишут «Nation news».

По мнению ученых, такие климатические изменения вызваны хозяйственной деятельностью человечества. При этом, как сообщало «URA.RU», президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, в рамках которого мировое сообщество пытается бороться с угрозой глобального потепления. По мнению американского лидера, договор существенно ограничивает экономическое развитие страны, а эффект от его соблюдения сомнителен. Знаменитый физик Стивен Хокинг заявил, что благодаря этому решению Трампа «Земля превратится в кипящий океан».

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров