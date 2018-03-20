08:54 20 марта 2018 0

До конца века климат в Америке будет ухудшаться Фото: depositphotos.com © URA.RU

Начиная с 2020 года в Калифорнии и юго-западе участятся периоды экстремальной жары. Через несколько десятилетий «тепловые атаки» чреваты увеличением смертности у людей, плохо переносящих высокие температуры.

К такому выводу пришли ученые Школы морских и атмосферных наук в Майами, проанализировав данные о погоде более чем за сто последних лет — с 1900 по 2010 год. Построенные ими климатические модели предполагают, что до конца XXI века лето в США будет все более жарким, сообщает телеканал 360.

К 2030 году трехсуточные периоды экстремальной жары станут регулярными в районе Великих озер, а с 2070 года — и на территории Великих равнин. Такие дни, по данным климатологов, будут опасны для людей, чувствительных к повышенной температуре, пишут «Nation news».

По мнению ученых, такие климатические изменения вызваны хозяйственной деятельностью человечества. При этом, как сообщало «URA.RU», президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, в рамках которого мировое сообщество пытается бороться с угрозой глобального потепления. По мнению американского лидера, договор существенно ограничивает экономическое развитие страны, а эффект от его соблюдения сомнителен. Знаменитый физик Стивен Хокинг заявил, что благодаря этому решению Трампа «Земля превратится в кипящий океан».