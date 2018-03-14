Умер легендарный физик Стивен Хокинг

Стивен Хокинг занимался наукой, несмотря на страшный недуг
Британский физик и знаменитый популяризатор науки Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни.
«Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — приводит газета The Guardian слова детей ученого. Причина смерти практически парализованного деятеля науки пока не называется. Известно, что Хокинг скончался в своём доме в британском городе Кембридж.
Стивен Хокинг стал широко известен после публикации бестселлера «Краткая история времени». Книга была переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Также ученый был знаменит своими научными прогнозами касательно будущего человечества.