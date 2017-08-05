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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
09:34  05 августа 2017 0

США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Штаты освободились от парижских договоренностейФото: Ксения Сальникова © URA.RU

США официально уведомили ООН о своем выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается в пресс-релизе Государственного департамента Америки.

«Как заявлял президент США Дональд Трамп 1 июня и впоследствии, он открыт к возвращению к Парижскому соглашению, если США смогут увидеть условия, которые будут более выгодны для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков», — цитирует заявление Госдепа RT.

Напомним, 1 июня Трамп заявил, что США выходит из Парижского соглашения по климату, объяснив, что договоренности ложатся на Америку тяжким финансовым бременем и стоят стране 2,7 млн потерянных рабочих мест к 2025 году.

Тем не менее, несмотря на выход, штаты смогут продолжить свое участие в обсуждениях климата и международных конференциях.

Сергей Снегирев
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