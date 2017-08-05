США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

США официально уведомили ООН о своем выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается в пресс-релизе Государственного департамента Америки.
«Как заявлял президент США Дональд Трамп 1 июня и впоследствии, он открыт к возвращению к Парижскому соглашению, если США смогут увидеть условия, которые будут более выгодны для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков», — цитирует заявление Госдепа RT.
Напомним, 1 июня Трамп заявил, что США выходит из Парижского соглашения по климату, объяснив, что договоренности ложатся на Америку тяжким финансовым бременем и стоят стране 2,7 млн потерянных рабочих мест к 2025 году.
Тем не менее, несмотря на выход, штаты смогут продолжить свое участие в обсуждениях климата и международных конференциях.