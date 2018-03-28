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28 марта 2018
18:07  28 марта 2018 0

Давление Запада заставило россиян прийти на выборы

ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Избирательный участок. Пермь, урны для голосования, голосование, выборы 2018, избирательный участок
Россиян консолидировало внешнее давление, уверены экспертыФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Беспрецедентное внешнее давление на Россию заставило россиян консолидироваться и сплотиться вокруг национального лидера. Такое мнение «URA.RU» высказал президент Bakster Group Дмитрий Гусев.

«Этот фактор [внешнего давления] сработал особым образом — он заставил людей объединиться, заставил прийти на выборы. Именно отсюда — такая высокая явка», — пояснил эксперт. По его словам, явка избирателей оказалась выше всех прогнозов, которые выдавали крупнейшие социологические лаборатории. «Именно это стало принципиальным отличием состоявшихся выборов от предыдущих», — утверждает Гусев.

Он также отметил, что действующий президент Владимир Путин «особым образом» вел свою кампанию. «В частности, не было никаких обещаний», — отметил Гусев.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47%, за рубежом проголосовали 475 тысяч человек. Действующий президент Владимир Путин одержал уверенную победу с результатом 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Третье место завоевал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он получил 5,65% голосов.

Валерий Дорофеев
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