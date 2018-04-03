Россия пригрозила ограничить ввоз белорусского картофеля

03:23 03 апреля 2018 0

Россельхознадзор нашел в партии продукции из Белоруссии египетский картофель Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россельхознадзор пригрозил временно ограничить импорт картофеля из Белоруссии после того, как обнаружил в партии продукции из этой страны египетский картофель.

Российское ведомство ограничило ввоз египетского картофеля в РФ с 16 марта, но через две недели обнаружило его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии. «В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в РФ картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение надзорного ведомства.

Напомним, 26 февраля Россельхознадзор заявил о временном ограничении на импорт в Россию из Белоруссии ряда молочных продуктов. Как сообщали Nation News, меры принимались из-за обилия запрещенных и вредных веществ. Под ограничения попала такая продукция, как сгущенное и консервированное молоко, сывороточный концентрат, белок, а также молочная сыворотка. Позже Россельхознадзор решил отказаться от запрета на ввоз белорусского молока в РФ. Служба собиралась проверить предприятия, которые поставляют продукцию в страну, на предмет соблюдения российских требований и норм.