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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:23  03 апреля 2018 0

Россия пригрозила ограничить ввоз белорусского картофеля

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, картофель, картошка
Россельхознадзор нашел в партии продукции из Белоруссии египетский картофельФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россельхознадзор пригрозил временно ограничить импорт картофеля из Белоруссии после того, как обнаружил в партии продукции из этой страны египетский картофель.

Российское ведомство ограничило ввоз египетского картофеля в РФ с 16 марта, но через две недели обнаружило его под видом картофеля, импортируемого из Белоруссии. «В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в РФ картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение надзорного ведомства.

Напомним, 26 февраля Россельхознадзор заявил о временном ограничении на импорт в Россию из Белоруссии ряда молочных продуктов. Как сообщали Nation News, меры принимались из-за обилия запрещенных и вредных веществ. Под ограничения попала такая продукция, как сгущенное и консервированное молоко, сывороточный концентрат, белок, а также молочная сыворотка. Позже Россельхознадзор решил отказаться от запрета на ввоз белорусского молока в РФ. Служба собиралась проверить предприятия, которые поставляют продукцию в страну, на предмет соблюдения российских требований и норм.

Александр Черноскутов
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