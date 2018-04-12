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12 апреля 2018
11 апреля 2018
09:03  12 апреля 2018 4

Будущий глава Госдепа США объявил о конце «мягкой политики» в отношении России

США, комета,метеор,сирия, правительство, флаг сша, Капитолий
Свою речь Помпео произнесет во время выступления в СенатеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Кандидат на должность главы Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что эпоха «мягкой политики» в отношении России завершена. Об этом говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено», — цитирует слова Помпео РИА «Новости». В числе мер в отношении России Помпео назвал высылку дипломатов, санкции, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». «Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — добавил глава ЦРУ.

Напомним, очередное ухудшение отношений между Россией и США связано с сообщениями о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла эту информацию.

Павел Маркуш
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