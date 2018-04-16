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16 апреля 2018
19:01  16 апреля 2018 1

Глава Мордовии заявил о реализации ряда проектов по созданию новых производств

Общество с ограниченной ответственностью «Маг Свет». Магнитогорск, производство, цепи, рабочий в каске, механический цех
Для Мордовии 2017 год оказался успешным по целому ряду направленийФото: Илья Московец © URA.RU

Глава Мордовии Владимир Волков назвал успешным 2017 год для республики. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Государственному собранию. По его словам, внутренний региональный продукт вырос на 4,6%, инвестиционные вложения — более чем на 9%. Индекс промышленного производства достиг 110%, а в первом квартале этого года ожидается 115% — это один из лучших показателей в стране. Увеличились объемы строительства жилья, активно строились новые дороги. Продолжилось развитие социальной инфраструктуры. Кроме того, по итогам прошлого года в Мордовии реализовано более полутора десятка проектов по созданию новых и обновлению действующих производств.

Также глава Мордовии отметил достижения республики в социальной сфере. За последние пять лет на создание современных условий обучения и модернизацию содержания образования были направлены серьезные инвестиции. За этот период построено и капитально отремонтировано 56 детских садов. Задача на перспективу — обеспечить доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста, сохранив стопроцентную доступность для детей от трех до семи лет.

Глава Мордовии напомнил: президент России в послании Федеральному собранию поставил задачу по укреплению сети фельдшерско-акушерских пунктов. В течение трех лет ФАПы и амбулатории должны быть созданы во всех населенных пунктах с численностью до 2000 человек. А для сел, где проживает менее 100 человек, должны быть организованы мобильные медицинские комплексы. В ближайшее время в республике необходимо построить еще 45 ФАПов, а 219 — капитально отремонтировать. В Саранске ведется строительство новых поликлиник — детской и взрослой в районе жилого комплекса «Юбилейный», поликлиники Республиканского онкодиспансера. На средства из резервного фонда президента России капитально ремонтируется Республиканская инфекционная больница и здание для детской поликлиники №2. При этом Владимир Волков подчеркнул, что строительство поликлиники онкодиспансера имеет особое значение. Республика должна активно подключиться к реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, принятие которой инициировал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Валерий Дорофеев
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