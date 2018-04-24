Совет Европы хочет наказать Россию за неуплату взносов

21:29 24 апреля 2018 0

Страсбург хочет российских денег Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Совет Европы может принять меры против России из-за неуплаты взносов в организацию. Предупреждение озвучил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

Устав Совета Европы предусматривает трехгодичный срок, во время которого государство-член СЕ может не вносить свою долю в бюджет организации. После этого, по словам Ягланда», комитет министров иностранных дел должен предпринять «какие-то меры» по исправлению ситуации, поясняет RNS. Правда, что именно возможно предпринять в отношении РФ, он не пояснил. Между тем период «ничегонеделания» в отношении России истекает в конце 2019 года.

Поводом к приостановке финансирования Совета Европы в конце июня 2017 года стало лишение ряда полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после воссоединения Крыма с Россией. Две попытки восстановить статус-кво в 2015 году не привели к положительным результатам. Вслед за Россией существенно урезала свой взнос в бюджет СЕ и Турция — без объяснения мотивов такого решения. Теперь деятельность Совета Европы приходится оплачивать в основном Великобритании, Италии, Германии и Франции.