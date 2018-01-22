Пушков призвал Украину заплатить взнос в Совет Европы за Россию

22:50 22 января 2018 3

Алексей Пушков жестко ответил Совету Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков жестко ответил на заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьена Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов. Политик предложил переложить эту обязанность на Украину.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», —— написал Пушков в Twitter.

Российская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была лишена полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. У российской стороны отобрали право голосования и отстранили от участия в работе руководящих органов. Россия в свою очередь приостановила выплаты взносов в Совет Европы и предложила внести в регламент ассамблеи запрет на лишение полномочий никаких национальных делегаций.

Ранее о возможном возвращении России в ПАСЕ заявил генсек организации Турбьерн Ягланд. Киев выступил резко против.