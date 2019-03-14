Пользователей соцсетей шокировал внешний вид Леонтьева

Пользователей соцсетей ужаснул вид звезды российской экстрады Валерия Леонтьева. Многие отметили, что пластические операции не пошли артисту на пользу.
Фотографию с Леонтьевым на своей странице в Instagram опубликовала Надежда Бабкина. Подписчики Бабкиной отреагировали на публикацию бурно, кто-то даже предположил, что у артистов один и тот же пластический хирург.
«У Леонтьева кожа на лице, как у Франкенштейна, из разных кусков. Одни потемнее, другие посветлее. Как говорится, хирург был пьян и фокус не удался», — написал пользователь ki.sa688. «Что делают косметологи с лицами наших звезд??? Они же все на одно лицо стали!!! Я понимаю, что они должны быть презентабельны, но не одинаковыми же. Вот Бабкина и Леонтьев — брат и сестра!» — пишет elena_premydraia67. «Леонтьев — Майкл Джексон второй!» — прокомментировал публикацию пользователь nataliapetrovp6529. «Обожаю Валерия, но видок не радует, стареть надо по возможности естественно», — написала marinaskorobogatova64.
Внешний вид Леонтьева — постоянный повод для обсуждения у поклонников. Ранее пользователи соцсетей сравнили артиста на совместной фотографии с Филиппом Киркоровым с той же Надеждой Бабкиной. Тогда пользователи также предполагали, что у звезд эстрады один пластический хирург, напоминает «Утро.ру».