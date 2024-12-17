Глава комиссии Госсовета раскритиковал цены на авиабилеты

Глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выразил недовольство текущими тарифами авиакомпаний на билеты. По его словам, они противоречат принципам «семейноцентричности». Он считает, что авиакомпании делают все, чтобы не предоставлять скидки.
«Например, тарифы авиакомпаний. Есть в федеральных правилах понятие скидки для ребенка от двух до 12 лет — 50% от общего тарифа. Что сделали авиакомпании? Отменили общий тариф, а значит, и скидку», — высказался Андрей Никитин в разговоре с журналистами РБК, комментируя текущую ценовую политику авиакомпаний.
Никитин пообещал, что на предстоящем заседании Госсовета он предложит варианты усиления семейной поддержки. Также он обязался акцентировать внимание на представления образа семьи в рекламе и других медиа. По его словам, в России необходимо популяризировать многодетные семьи.
Недавно в правительстве РФ решили обеспечить россиянам авиабилеты по льготным тарифам. Для этого власти выделили из бюджета дополнительные 3,5 млрд рублей. Они также будут направлены на доступность туризма внутри страны. Эксперимент пройдет с 1 января о 1 июля 2025 года. На протяжении этого времени молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, а также жители Дальнего Востока и Калининградской области смогут приобретать билеты онлайн. Ранее для этого им приходилось обращаться в кассы. Накануне авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год, передает RT.
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