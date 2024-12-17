В Уганде вспыхнула неизвестная болезнь, вызывающая дрожь

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о распространении неизвестной болезни в Уганде, которая, по предварительным данным, затронуто около 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Известно, что она вызывает неконтролируемую дрожь в основном у женщин.
«Информация о заболевании на официальных сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует. Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с Минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль», — говорится в сообщении.
Согласно предоставленным данным, в Уганде зафиксировано распространение заболевания, вызывающего у людей неконтролируемую дрожь. Пострадали примерно 300 человек, в большинстве своем женщины и девочки, сообщили в пресс-службе. Дополнительно уточняется, что система «Периметр» на российских пунктах пропуска позволяет оперативно реагировать на эпидемические риски, анализируя здоровье прибывающих граждан. Вся информация о подозрительных случаях инфекционных заболеваний сразу поступает в Роспотребнадзор, что позволяет своевременно предпринимать необходимые меры предосторожности.
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