Президент Украины Владимир Зеленский призвал к необходимости усиления страны в трех ключевых сферах: на поле боя, в политике и на геополитическом уровне. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
«Главное, что нам нужно сейчас срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически», — подчеркнул Зеленский. Президент также выразил мнение, что все страны Европы должны быть объединены в стремлении к достижению справедливого мира на Украине.
В дополнение к своим заявлениям, Зеленский уточнил, что совместные усилия и международная поддержка являются критически важными для укрепления позиций Украины в данных направлениях. Он подчеркнул значимость единства и солидарности среди европейских наций в контексте текущих вызовов.
На недавнем пресс-конференции избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Зеленскому необходимо начать подготовку к подписанию договора для разрешения кризиса на Украине, пишет RT. Также он высказал критику в адрес политики своего предшественника, действующего президента США Джо Байдена, который допустил использование американского вооружения для проведения операций на территории России, передает телеканал 360.
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