Фигуристка Медведева получит большую роль в кино

Российская спортсменка сыграет в новой комедии Виталия Дудки
Одну из главных ролей в комедии «Коуч» Виталия Дудки сыграет российская фигуристка Евгения Медведева. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
«Евгения Медведева сыграет одну из футболисток — капитана сборной Варю Абрамову», — передает «RG.RU». Отмечается, что сама фигуристка занимается футболом.
Ранее Sport24 писал, что Евгения Медведева отказалась от предложения Никиты Володина перейти в парное катание. По ее словам, это поставило ее в недоумение.
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