Фигуристка Медведева получит большую роль в кино

Спортсменка Медведева сыграет значимую роль в новой комедии «Коуч» Виталия Дудки
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Российская спортсменка сыграет в новой комедии Виталия Дудки
Российская спортсменка сыграет в новой комедии Виталия Дудки Фото:

Одну из главных ролей в комедии «Коуч» Виталия Дудки сыграет российская фигуристка Евгения Медведева. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

«Евгения Медведева сыграет одну из футболисток — капитана сборной Варю Абрамову», — передает «RG.RU». Отмечается, что сама фигуристка занимается футболом.

Ранее Sport24 писал, что Евгения Медведева отказалась от предложения Никиты Володина перейти в парное катание. По ее словам, это поставило ее в недоумение.

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Одну из главных ролей в комедии «Коуч» Виталия Дудки сыграет российская фигуристка Евгения Медведева. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях. «Евгения Медведева сыграет одну из футболисток — капитана сборной Варю Абрамову», — передает «RG.RU». Отмечается, что сама фигуристка занимается футболом. Ранее Sport24 писал, что Евгения Медведева отказалась от предложения Никиты Володина перейти в парное катание. По ее словам, это поставило ее в недоумение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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