Как выбрать хорошее шампанское на Новый год

В преддверии Нового года ведущий российский винный эксперт Денис Руденко рассказал как правильно выбирать шампанское. Помимо дежурного напоминания о том, что игристые вина (термин «игристое вино» используется для обозначения на этикетках игристых вин не из провинции Шампань) бывают полусухие и полусладкие, эксперт также указал на принципиальную разницу технологий произведения винных напитков.
«Все игристые вина делятся на вина быстрого приготовления по резервуарной технологии и на классические игристые, произведенные в бутылках. <...> Если первые более фруктовые, ягодные, свежие и молодые, то вторые демонстрируют оттенки сдобы, сливочного масла, круассана, бриоши. Это просто разные вина», — рассказал эксперт в разговоре с радио «Спутник». Он отметил, что на бутылках обычно указано, по какой технологии произведен напиток.
По резервуарной технологии игристое вино готовится и насыщается своим собственным углекислым газом в больших металлических винодельческих цистернах. У классического игристого вина второе брожение происходит сразу в бутылках, дополнил Руденко. Он также упомянул, что в зависимости от технологии производства, шампанское может быть категорий брют, экстрасухое, сухое, полусухое или полусладкое, что позволяет потребителям выбрать вино по своему вкусу.
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