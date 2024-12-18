Миронов рассказал свой стих про «Орешник» на заседании Госдумы

Во время заседания в Государственной думе рассказали стих собственного сочинения про «Орешник». С произведением выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Дракон врага весь год громил и честно всех предупредил — змея фашиста и приспешника накроет веточка „Орешника“», — завершил свое выступление Миронов. Он также напомнил, что стихи — его ежегодная традиция, где первые две строчки посвящены уходящему году, а последние две — новому.
Ранее депутат поставил под сомнение адекватность главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Риторический вопрос он поднял на фоне повышения ключевой ставки, а также заявлениях об отсутствии выбора для снижения инфляции. При этом сам Миронов предложил иной вариант снижения уровня инфляции — необходимо снизить НДС на продукты питания.
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