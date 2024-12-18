Герасимов назвал потери ВСУ с начала спецоперации и рассказал о ситуации под Курском: главные заявления

Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено
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Герасимов заявил, что благодаря действиям ВС РФ продвижение ВСУ вглубь Курской области остановлено
Герасимов заявил, что благодаря действиям ВС РФ продвижение ВСУ вглубь Курской области остановлено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня, 18 декабря, в Министерстве обороны РФ прошел брифинг главы Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова. Он заявил, что благодаря авиационным ударам и артиллерийскому огню удалось остановить продвижение ВСУ в Курской области. Также Герасимов отметил, что в случае угрозы безопасности Россия применит то оружие, которое посчитает целесообразным. Главные заявления главы Генштаба — в материале URA.RU.

Продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Герасимов заявил, что ВС РФ успешно остановили продвижение ВСУ на территории Курской области, передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Благодаря активным действиям авиации и артиллерийскому огню, были прерваны попытки вторжения мобильных групп ВСУ и иностранных наемников на территорию России. На текущий момент продолжается процесс вытеснения ВСУ из захваченных населенных пунктов.

Потери ВСУ с начала СВО

ВСУ потеряли 20 тысяч танков и 19,5 тысяч единиц полевой артиллерии
ВСУ потеряли 20 тысяч танков и 19,5 тысяч единиц полевой артиллерии
Фото:

С начала спецоперации вооруженные силы Украины понесли значительные потери, которые составили около одного миллиона человек убитыми и ранеными, отметил Герасимов. Кроме того, Украина утратила около 20 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 19,5 тысяч единиц полевой артиллерии и свыше 1500 пусковых установок систем залпового огня. Герасимов также сообщил о существенных потерях украинской армии в районе Курска, где было потеряно более 42 тысяч человек и свыше 1800 единиц танковой и бронетехники.

Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил

Герасимов заявил, что завершен процесс полного перевооружения наземных сил стратегического ядерного сдерживания на новейшие подвижные ракетные комплексы. В рамках авиационного компонента стратегических ядерных сил, в текущем году началась поставка первых модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М. На текущий момент 95% вооружения в стратегических ядерных силах является современным.

Увеличение активности НАТО у российских границ

НАТО провели военное учение «Стедфаст Дефендер», в котором приняли участие все страны альянса
НАТО провели военное учение «Стедфаст Дефендер», в котором приняли участие все страны альянса
Фото:

Герасимов заявил, что возле границ России зафиксировано увеличение числа военных учений НАТО. Число крупных учений, проводимых странами альянса, достигло сорока в год. Ярким примером антироссийской направленности является масштабное учение текущего года под названием «Стедфаст Дефендер», в котором приняли участие все страны альянса, отрабатывая действия в условиях крупномасштабных военных конфликтов на территории Европы. Тем не менее Россия продолжает отслеживать все операции НАТО.

Все учения стран НАТО нами внимательно отслеживаются в рамках стратегического сдерживания. Силами Военно-Морского Флота выполнялись задачи боевой службы, отработаны вопросы поиска иностранных подводных лодок, а также слежения оружием за корабельными группировками стран НАТО, — заявил Герасимов. 

Герасимов о помощи Запада Украине 

Украина получила тысячи единиц вооружения и военной техники от Запада с начала СВО
Украина получила тысячи единиц вооружения и военной техники от Запада с начала СВО
Фото:

Более 30 государств осуществляют поставки военной продукции на Украину, при этом наибольший вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания, отмечает Герасимов. Общий объем иностранной финансовой поддержки Украине достиг примерно 350 миллиардов долларов, из которых около 170 миллиардов долларов направлено на военные цели.

С февраля 2022 года Киев получил тысячи единиц вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов. Также продолжается процесс обучения украинских военнослужащих по стандартам НАТО, который уже прошли более 165 тысяч человек.

Герасимов о «пороге ядерного сдерживания»

Герасимов заявил, что так называемый «порог сдерживания» не закреплен никакими международными договорами. По его словам, в случае любых угроз безопасности Россия предпримет все необходимые ответные действия.

На любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным, — заявил Герасимов. Он отметил, что изменения в военно-политической сфере повлекли за собой потребность в пересмотре политики РФ по ядерному сдерживанию.

Меры России по развитию сил общего назначения

В состав ВМФ РФ включены новая речная флотилия и два военных соединения
В состав ВМФ РФ включены новая речная флотилия и два военных соединения
Фото:

Герасимов заявил, что Россия предпринимает соответствующие шаги для укрепления сил общего назначения. В текущем году в составе Сухопутных войск были организованы Московский и Ленинградский военные округа, а также две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 военных соединений.

Для усиления возможностей системы воздушно-космической обороны было создано новое соединение Воздушно-космических сил. В состав Военно-Морского Флота включены новая речная флотилия и два военных соединения. Кроме того, флот пополнился 38 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.

Герасимов об обстановке на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, отмечает Герасимов. Основной проблемой региона является разрушение государственного строя в Сирийской Арабской Республике. По словам Герасимова, Россия пыталась достичь мирного разрешения сирийского конфликта в рамках «Астанинского формата», однако это вызвало недовольство со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. В настоящий момент в регионе продолжает оставаться напряженная ситуация, особенно в зоне палестино-израильского конфликта, в Ливане и Йемене.

Герасимов о военном сотрудничестве

Россия укрепляет военное сотрудничество со странами СНГ
Россия укрепляет военное сотрудничество со странами СНГ
Фото:

В рамках развития международного военного и военно-технического сотрудничества активизировалось взаимодействие с иностранными военными структурами. По словам Герасимова, особое внимание было сосредоточено на укреплении двусторонних связей с Белоруссией, ОДКБ и СНГ, а также с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Продолжается развитие всестороннего стратегического партнерства с Китаем, а также расширение взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества с Индией. Было усилено всестороннее сотрудничество с КНДР.

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Сегодня, 18 декабря, в Министерстве обороны РФ прошел брифинг главы Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова. Он заявил, что благодаря авиационным ударам и артиллерийскому огню удалось остановить продвижение ВСУ в Курской области. Также Герасимов отметил, что в случае угрозы безопасности Россия применит то оружие, которое посчитает целесообразным. Главные заявления главы Генштаба — в материале URA.RU. Продвижение ВСУ в Курской области остановлено Герасимов заявил, что ВС РФ успешно остановили продвижение ВСУ на территории Курской области, передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Благодаря активным действиям авиации и артиллерийскому огню, были прерваны попытки вторжения мобильных групп ВСУ и иностранных наемников на территорию России. На текущий момент продолжается процесс вытеснения ВСУ из захваченных населенных пунктов. Потери ВСУ с начала СВО С начала спецоперации вооруженные силы Украины понесли значительные потери, которые составили около одного миллиона человек убитыми и ранеными, отметил Герасимов. Кроме того, Украина утратила около 20 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 19,5 тысяч единиц полевой артиллерии и свыше 1500 пусковых установок систем залпового огня. Герасимов также сообщил о существенных потерях украинской армии в районе Курска, где было потеряно более 42 тысяч человек и свыше 1800 единиц танковой и бронетехники. Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил Герасимов заявил, что завершен процесс полного перевооружения наземных сил стратегического ядерного сдерживания на новейшие подвижные ракетные комплексы. В рамках авиационного компонента стратегических ядерных сил, в текущем году началась поставка первых модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М. На текущий момент 95% вооружения в стратегических ядерных силах является современным. Увеличение активности НАТО у российских границ Герасимов заявил, что возле границ России зафиксировано увеличение числа военных учений НАТО. Число крупных учений, проводимых странами альянса, достигло сорока в год. Ярким примером антироссийской направленности является масштабное учение текущего года под названием «Стедфаст Дефендер», в котором приняли участие все страны альянса, отрабатывая действия в условиях крупномасштабных военных конфликтов на территории Европы. Тем не менее Россия продолжает отслеживать все операции НАТО. Герасимов о помощи Запада Украине  Более 30 государств осуществляют поставки военной продукции на Украину, при этом наибольший вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания, отмечает Герасимов. Общий объем иностранной финансовой поддержки Украине достиг примерно 350 миллиардов долларов, из которых около 170 миллиардов долларов направлено на военные цели. С февраля 2022 года Киев получил тысячи единиц вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов. Также продолжается процесс обучения украинских военнослужащих по стандартам НАТО, который уже прошли более 165 тысяч человек. Герасимов о «пороге ядерного сдерживания» Герасимов заявил, что так называемый «порог сдерживания» не закреплен никакими международными договорами. По его словам, в случае любых угроз безопасности Россия предпримет все необходимые ответные действия. Меры России по развитию сил общего назначения Герасимов заявил, что Россия предпринимает соответствующие шаги для укрепления сил общего назначения. В текущем году в составе Сухопутных войск были организованы Московский и Ленинградский военные округа, а также две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 военных соединений. Для усиления возможностей системы воздушно-космической обороны было создано новое соединение Воздушно-космических сил. В состав Военно-Морского Флота включены новая речная флотилия и два военных соединения. Кроме того, флот пополнился 38 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения. Герасимов об обстановке на Ближнем Востоке Ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, отмечает Герасимов. Основной проблемой региона является разрушение государственного строя в Сирийской Арабской Республике. По словам Герасимова, Россия пыталась достичь мирного разрешения сирийского конфликта в рамках «Астанинского формата», однако это вызвало недовольство со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. В настоящий момент в регионе продолжает оставаться напряженная ситуация, особенно в зоне палестино-израильского конфликта, в Ливане и Йемене. Герасимов о военном сотрудничестве В рамках развития международного военного и военно-технического сотрудничества активизировалось взаимодействие с иностранными военными структурами. По словам Герасимова, особое внимание было сосредоточено на укреплении двусторонних связей с Белоруссией, ОДКБ и СНГ, а также с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Продолжается развитие всестороннего стратегического партнерства с Китаем, а также расширение взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества с Индией. Было усилено всестороннее сотрудничество с КНДР.
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