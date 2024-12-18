Из Кузбасса отправили домой 450 мигрантов

С начала 2024 года из Кемеровской области депортировали 450 мигрантов
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178 человек оказались гражданами Узбекистана
178 человек оказались гражданами Узбекистана Фото:

С начала 2024 года из Кемеровской области депортировали 450 иностранцев. Об этом сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

«Судебные приставы исполнили постановления судов, обеспечив препровождение до пункта пропуска через Государственную границу и отправили из страны почти 450 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства», — сообщает пресс-служба приставов.

Из депортированных иностранцев 178 человек оказались гражданами Узбекистана. Еще 151 человек уехали на родину в Таджикистан. Также из региона отправились домой граждане Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Армении, Марокко и Белоруссии.

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С начала 2024 года из Кемеровской области депортировали 450 иностранцев. Об этом сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону. «Судебные приставы исполнили постановления судов, обеспечив препровождение до пункта пропуска через Государственную границу и отправили из страны почти 450 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства», — сообщает пресс-служба приставов. Из депортированных иностранцев 178 человек оказались гражданами Узбекистана. Еще 151 человек уехали на родину в Таджикистан. Также из региона отправились домой граждане Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Армении, Марокко и Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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