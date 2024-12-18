В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус
В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. Об этом сообщает Mash.
«[Автобус]» полыхает прямо сейчас на Ленинском проспекте», — передают авторы канала, публикуя кадры от очевидцев. На них видно, как автобус полностью пылает, стоя посреди дороги. На месте работают пожарные. О причинах ЧП и жертвах не сообщается.
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