В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Видео

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В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус
В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус Фото:

В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. Об этом сообщает Mash.

«[Автобус]» полыхает прямо сейчас на Ленинском проспекте», — передают авторы канала, публикуя кадры от очевидцев. На них видно, как автобус полностью пылает, стоя посреди дороги. На месте работают пожарные. О причинах ЧП и жертвах не сообщается.

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В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сняли произошедшее на камеру. Об этом сообщает Mash. «[Автобус]» полыхает прямо сейчас на Ленинском проспекте», — передают авторы канала, публикуя кадры от очевидцев. На них видно, как автобус полностью пылает, стоя посреди дороги. На месте работают пожарные. О причинах ЧП и жертвах не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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