ВСУ продолжают бегство из ДНР: карта спецоперации на 18 декабря

Российские военные продолжают бои на донецком направлении, продвигаясь вперед и заставляя отступать украинских бойцов на различных участках. В частности, недавно вражеские бойцы отступили в районе Макаровки (ДНР). Параллельно с этим Киев продолжает атаковать приграничные российские регионы при помощи дронов. Ход военных действий и карта спецоперации на 18 декабря — в материале URA.RU.
Времевское направление
Российские военные завершили операцию по зачистке территории в селе Макаровка, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Военные эксперты сообщают о продвижении бойцов РФ в районе Великой Новоселки — ВС РФ двигаются в сторону Нескучного. Бои также идут за контроль над Новым Комаром, а также в районе Октябрь (Благодатное).
Одновременно с юга российская армия ведет наступление на Сторожевое. ВС РФ перешли реку Мокрые Ялы в ходе боев за село Сторожевое, заявил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Донецкое направление
ВСУ активизировали подготовку к обороне Константиновки и Дружковки на донецком направлении, пояснил боец с позывным Чукча. По его словам, также украинские военные начали стягивать военную технику с Часова Яра (ДНР) в сторону других районов, включая вышеназванные.
Харьковское направление
Российские военные нанесли удар по украинским позициям в Харьковской области, ликвидировав около 12 предположительных иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. На месте дислокации позиций противника были обнаружены схроны с оружием стран НАТО, а также тела солдат без опознавательных документов.
Военный эксперт указал, что российским силам удалось выявить передовую позицию ВСУ на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная. Силы РФ также отбросили ВСУ примерно на пять километров от Табаевки.
Покровское (красноармейское) направление
На покровском направлении ВС РФ продвигаются широким фронтом южнее Покровска (Красноармейска). Атаки осуществляются в районе населенных пунктов Шевченко и Даченское, также бои проходят около Песчаного, Соленого и Нововасилевки. Об этом пишут военкоры в telegram-каналах.
Постепенно линия фронта выравнивается, отметили они. Тем не менее ВСУ продолжают направлять силы на этот фронтовой участок с Харьковской области.
Кураховское направление
На кураховском направлении ВС РФ также активно проводят боевые операции. Войска продвигаются в Курахово и усиливают контроль над прилегающими районами, расширяя зону влияния юго-восточнее города, в частности у Зеленовки.
Кроме того, российские бойцы освободили населенный пункт Константинопольское, что обеспечило больший контроль на данном фронтовом участке. Украинские бойцы потеряли большую часть сил при попытке выйти из клещей в Успеновке к югу от Курахова, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Курское направление
Морпехи из группировки «Север» уничтожили вражескую колонну военной техники в Курской области. Об этом рассказал боец с позывным «Алмаз». Его слова передает Минобороны РФ. Также сообщалось о сбитом украинском БПЛА.
Украина продолжает запускать дроны
В Минобороны РФ также рассказали о других территориях, куда в ночь на 18 декабря Украиной были запущены беспилотники. Два БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и один дрон был ликвидирован над территорией Брянской области.
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