17 декабря 2024

В деле экс-зама Шойгу Иванова появился арестованный Rolls-Royce за 10 млн рублей

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Накануне Иванову продлили арест до марта 2025 года
Накануне Иванову продлили арест до марта 2025 года Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Арестован элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью свыше 10 миллионов рублей, в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные документы.

«Согласно судебным документам, в деле Иванова появился автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 миллионов рублей. Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей „Автокод“ и „Авто.ру“, Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО „Гермес-Техно“»- пишет РИА Новости. Там также содержится информация о том, что в октябре на автомобиль было наложено ограничение в виде запрета на регистрационные операции согласно решению судьи Басманного суда.

Накануне Басманный районный суд города Москвы принял решение о продлении содержания под стражей Иванова до 23 марта, передает MK.RU. Иванов обвиняется в нескольких преступлениях, включая получение взяток, присвоение средств в размере свыше 200 миллионов рублей при реализации паромов для Керченской переправы, а также в хищении 3,2 миллиарда рублей из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». Суд также арестовал катер и 23 автомобиля, принадлежащих семье Иванова, пишет RT.

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Арестован элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью свыше 10 миллионов рублей, в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные документы. «Согласно судебным документам, в деле Иванова появился автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 миллионов рублей. Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей „Автокод“ и „Авто.ру“, Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО „Гермес-Техно“»- пишет РИА Новости. Там также содержится информация о том, что в октябре на автомобиль было наложено ограничение в виде запрета на регистрационные операции согласно решению судьи Басманного суда. Накануне Басманный районный суд города Москвы принял решение о продлении содержания под стражей Иванова до 23 марта, передает MK.RU. Иванов обвиняется в нескольких преступлениях, включая получение взяток, присвоение средств в размере свыше 200 миллионов рублей при реализации паромов для Керченской переправы, а также в хищении 3,2 миллиарда рублей из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». Суд также арестовал катер и 23 автомобиля, принадлежащих семье Иванова, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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