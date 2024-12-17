В деле экс-зама Шойгу Иванова появился арестованный Rolls-Royce за 10 млн рублей

Арестован элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью свыше 10 миллионов рублей, в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные документы.
«Согласно судебным документам, в деле Иванова появился автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 миллионов рублей. Согласно онлайн-сервисам проверки автомобилей „Автокод“ и „Авто.ру“, Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле Иванова, принадлежит компании ООО „Гермес-Техно“»- пишет РИА Новости. Там также содержится информация о том, что в октябре на автомобиль было наложено ограничение в виде запрета на регистрационные операции согласно решению судьи Басманного суда.
Накануне Басманный районный суд города Москвы принял решение о продлении содержания под стражей Иванова до 23 марта, передает MK.RU. Иванов обвиняется в нескольких преступлениях, включая получение взяток, присвоение средств в размере свыше 200 миллионов рублей при реализации паромов для Керченской переправы, а также в хищении 3,2 миллиарда рублей из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». Суд также арестовал катер и 23 автомобиля, принадлежащих семье Иванова, пишет RT.
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