«Радиостанцию Судного дня» взломали, в эфире звучат песни Шамана

В эфире станции УВБ-76, которую иногда называют «радиостанцией Судного дня», передаются песни Шамана. Возможно, радиостанцию взломали. Об этом сообщили слушатели.
«В трансляции УВБ-76 зазвучала песня SHAMAN „Я — русский“, затем последовали „Лебединое озеро“ и гимн СССР», — передает MK.RU со ссылкой на пользователей. Радиостанция впервые начала вещание еще в 70-х годах прошлого века.
Уточняется, что УВБ-76 создана для оповещения в случае запуска ядерных ракет. В мирное время радиостанция передает в эфир обычный шум, но есть версия, что она используется как секретная связь, отмечает издание.
Ранее пользователи отмечали активность УВБ-76 перед началом СВО. Затем фиксировалось вещание в период частичной мобилизации, передает «Царьград».
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