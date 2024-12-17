17 декабря 2024

«Радиостанцию Судного дня» взломали, в эфире звучат песни Шамана

© Служба новостей «URA.RU»
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Песни SHAMAN зазвучали в эфире загадочной станции
Песни SHAMAN зазвучали в эфире загадочной станции Фото:

В эфире станции УВБ-76, которую иногда называют «радиостанцией Судного дня», передаются песни Шамана. Возможно, радиостанцию взломали. Об этом сообщили слушатели.

«В трансляции УВБ-76 зазвучала песня SHAMAN „Я — русский“, затем последовали „Лебединое озеро“ и гимн СССР», — передает MK.RU со ссылкой на пользователей. Радиостанция впервые начала вещание еще в 70-х годах прошлого века.

Уточняется, что УВБ-76 создана для оповещения в случае запуска ядерных ракет. В мирное время радиостанция передает в эфир обычный шум, но есть версия, что она используется как секретная связь, отмечает издание.

Ранее пользователи отмечали активность УВБ-76 перед началом СВО. Затем фиксировалось вещание в период частичной мобилизации, передает «Царьград».

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В эфире станции УВБ-76, которую иногда называют «радиостанцией Судного дня», передаются песни Шамана. Возможно, радиостанцию взломали. Об этом сообщили слушатели. «В трансляции УВБ-76 зазвучала песня SHAMAN „Я — русский“, затем последовали „Лебединое озеро“ и гимн СССР», — передает MK.RU со ссылкой на пользователей. Радиостанция впервые начала вещание еще в 70-х годах прошлого века. Уточняется, что УВБ-76 создана для оповещения в случае запуска ядерных ракет. В мирное время радиостанция передает в эфир обычный шум, но есть версия, что она используется как секретная связь, отмечает издание. Ранее пользователи отмечали активность УВБ-76 перед началом СВО. Затем фиксировалось вещание в период частичной мобилизации, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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