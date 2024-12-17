«Известия»: у «Азимута» нашли массовые нарушения после аварии SSJ-100

Ространснадзор и Росавиация выявили более 20 нарушений у авиакомпании «Азимут» в ходе проверки безопасности полетов. Об этом свидетельствует акт проверки. Нарушения включали отсутствие информации о посадках SSJ-100 с повышенной перегрузкой, допуск самолетов к полетам без необходимого технического обслуживания и использование несертифицированного оборудования.
«Вскрылись факты сокрытия в авиакомпании посадок SSJ-100 c повышенной перегрузкой (по трем рейсам записи о подозрении на грубую посадку отсутствуют), допуска самолетов без прохождения необходимого техобслуживания и выполнения работ несертифицированным инструментом», — пишут «Известия», ссылаясь на данные проверки. Ространснадзор уже выдал предписание компании «Азимут» об устранении всех выявленных нарушений.
Отмечается, что некоторые из них были исправлены еще до завершения проверки. На основании приведенной статистики, за 2024 год около 12% всех посадок были выполнены с отскоком самолетов SSJ-100 от полосы после касания шасси.
Инспекция была инициирована после происшествия, случившегося 24 ноября в Анталье, когда в самолете SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вспыхнул пожар по завершении посадки. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, все остались невредимы, напоминает телеканал 360. По предварительной информации, пассажир лайнера SSJ-100, сгоревшего в Анталье, сообщил, что эвакуация людей происходила с личными вещами в руках, пишет RT.
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