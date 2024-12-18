Герасимов: ВСУ потеряли около миллиона военных

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Герасимов сообщил о приостановке операций ВСУ в курской области
Герасимов сообщил о приостановке операций ВСУ в курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала спецоперации ВСУ потеряли около одного миллиона человек убитыми и ранеными. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«ВСУ потеряли с начала спецоперации около 1 млн человек убитыми и ранеными, около 20 тыс. танков и бронированных машин», — заявил Герасимов. Его слова приводятся в telegram-канале Минобороны РФ.

Герасимов также рассказал, что в районе Курска украинская армия понесла значительные потери, превышающие 42 тысячи человек, а также более 1800 единиц танковой и бронетехники. Он подчеркнул, что наступление украинских войск в Курской области было остановлено. По словам начальника Генштаба, были пресечены все попытки прорыва групп ВСУ и наемников вглубь России.

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С начала спецоперации ВСУ потеряли около одного миллиона человек убитыми и ранеными. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. «ВСУ потеряли с начала спецоперации около 1 млн человек убитыми и ранеными, около 20 тыс. танков и бронированных машин», — заявил Герасимов. Его слова приводятся в telegram-канале Минобороны РФ. Герасимов также рассказал, что в районе Курска украинская армия понесла значительные потери, превышающие 42 тысячи человек, а также более 1800 единиц танковой и бронетехники. Он подчеркнул, что наступление украинских войск в Курской области было остановлено. По словам начальника Генштаба, были пресечены все попытки прорыва групп ВСУ и наемников вглубь России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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