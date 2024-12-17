17 декабря 2024

Стал известен средний размер выплаты по больничному в 2025 году

Экономист Ляшок: больничные выплаты достигнут 2000 рублей в день
© Служба новостей «URA.RU»
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Больничное пособие в 2025 году составит 2 тысячи рублей в день
Больничное пособие в 2025 году составит 2 тысячи рублей в день Фото:

Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в России в следующем году может достигнуть двух тысяч рублей в день для тех, кто получает среднюю зарплату около 100 тысяч рублей. Об этом сообщил экономист, ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году — почти 100 тысяч рублей», — сказал Ляшок в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, в России существует достаточно щедрая система выплаты больничных пособий по сравнению с другими развитыми и развивающимися странами. Это связано с сохранением советской модели защиты прав трудящихся. Однако, как отмечает эксперт, система не охватывает всех работников: большинство занятых в малом бизнесе и неформальном секторе не имеют доступа к таким выплатам.

С начала 2025 года в России произойдет увеличение размеров социальных выплат. В их число входят выплаты по больничным листам, материнский капитал, пособия по беременности и родам, а также поддержка малоимущих семей и другие виды помощи. Максимальная сумма, которую можно получить за один день на больничном, составит 5673,98 рубля, передает MK.RU. Размер выплаты будет зависеть от стажа работы: при стаже 8 и более лет выплата составит 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже меньше 5 лет — 60%.

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Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в России в следующем году может достигнуть двух тысяч рублей в день для тех, кто получает среднюю зарплату около 100 тысяч рублей. Об этом сообщил экономист, ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году — почти 100 тысяч рублей», — сказал Ляшок в интервью РИА Новости. По словам специалиста, в России существует достаточно щедрая система выплаты больничных пособий по сравнению с другими развитыми и развивающимися странами. Это связано с сохранением советской модели защиты прав трудящихся. Однако, как отмечает эксперт, система не охватывает всех работников: большинство занятых в малом бизнесе и неформальном секторе не имеют доступа к таким выплатам. С начала 2025 года в России произойдет увеличение размеров социальных выплат. В их число входят выплаты по больничным листам, материнский капитал, пособия по беременности и родам, а также поддержка малоимущих семей и другие виды помощи. Максимальная сумма, которую можно получить за один день на больничном, составит 5673,98 рубля, передает MK.RU. Размер выплаты будет зависеть от стажа работы: при стаже 8 и более лет выплата составит 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже меньше 5 лет — 60%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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