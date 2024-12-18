В российском регионе создали список зданий, которые могут атаковать ВСУ

В Уфе по итогам заседания регионального оперативного штаба подготовили список зданий, которые могут быть атакованы дронами ВСУ. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Определен перечень объектов, на которых наиболее вероятно совершение диверсионно-террористических актов с применением БПЛА, предприятия разработали дорожные карты по организации защиты от атак дронов», — говорится на сайте «Республика Башкортостан». По словам Хабирова, уже в течение года оперативный штаб выстраивает систему организации комплексной защиты.
Также отмечается, что при Госкомитете Башкортостана по чрезвычайным ситуациям создан Центр мониторинга БПЛА. При этом ключевыми задачами ведомства станут — обеспечение защиты инфраструктурных и промышленных объектов региона, а также координация по реагированию на угрозы нападения дронов.
В ночь на 15 декабря стало известно о массовой атаке украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО успешно сбили 15 украинских дронов. В результате налета были повреждены три дома и автомобиль, пострадавших среди мирного населения — нет.
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