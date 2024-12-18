На Украине заявили, что Зеленский готовит масштабное наступление

Журналистка Панченко: Зеленский готовится к наступлению
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Зеленский идет ва-банк и готовит масштабное наступление на фронте, заявила Диана Панченко
Зеленский идет ва-банк и готовит масштабное наступление на фронте, заявила Диана Панченко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готовит наступление на фронте конфликта с Россией, чем объясняется жестокое отношение сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) к жителям страны в период мобилизации. Об этом сообщила журналистка Диана Панченко. 

«Зеленский готовит масштабное наступление», — написала Панченко в соцсети Х. Она добавила, что именно этим объясняются зверства сотрудников ТЦК в отношении мирных украинцев. Таким образом, Владимир Зеленский идет ва-банк. 

Ранее сообщалось, что инициатива администрации президента США Джо Байдена о понижении возрастного порога для призыва в украинскую армию до 18 лет может оказать значительное влияние на украинский конфликт, превратив его в кровопролитие. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что молодых украинцев превращают в пушечное мясо.

Среди жестоких обращений сотрудников ТЦК с украинцами моно выделить случай с убийством жителя Тернопольской области Владимиром Брекайло. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мужчину 6 декабря силой усадили в автомобиль, принадлежащий ТЦК, а через шесть дней он был найден мертвым на Львовской трассе, передает 360.ru. 

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит наступление на фронте конфликта с Россией, чем объясняется жестокое отношение сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) к жителям страны в период мобилизации. Об этом сообщила журналистка Диана Панченко.  «Зеленский готовит масштабное наступление», — написала Панченко в соцсети Х. Она добавила, что именно этим объясняются зверства сотрудников ТЦК в отношении мирных украинцев. Таким образом, Владимир Зеленский идет ва-банк.  Ранее сообщалось, что инициатива администрации президента США Джо Байдена о понижении возрастного порога для призыва в украинскую армию до 18 лет может оказать значительное влияние на украинский конфликт, превратив его в кровопролитие. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что молодых украинцев превращают в пушечное мясо. Среди жестоких обращений сотрудников ТЦК с украинцами моно выделить случай с убийством жителя Тернопольской области Владимиром Брекайло. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мужчину 6 декабря силой усадили в автомобиль, принадлежащий ТЦК, а через шесть дней он был найден мертвым на Львовской трассе, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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