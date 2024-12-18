Приманиваем счастье и готовимся к Рождеству: традиции и приметы на Амвросимов день 20 декабря

В России 20 декабря православная церковь вспоминает святого Амвросия Медиоланского. В народе же в этот день начинают активно готовиться к Рождеству. URA.RU рассказывает о традициях и приметах в этот день.
Традиции на Амвросимов день
В народе 20 декабря начинали готовиться к Рождеству. Приговаривая «Амвросий праздники отбросил», люди спешили заготовить все необходимое, чтобы отметить главный церковный праздник, поставив на стол множество угощений.
Мужчины начинали рыбачить и забивать животных на мясо, а женщины делали заготовки: солили, коптили и вялили продукты на праздничный стол. Также перед Рождеством в хозяйстве наводили порядок: мужчины прибирались в хлеву, а женщины в доме.
По традиции, на Амвросимов день в каждом доме готовили особую выпечку: в хлеб добавляли мак, чеснок и другие приправы. После в готовый каравай втыкали стебель овса, а рядом ставили чаши со святой водой и медом. Каждый член семьи должен был съесть кусок хлеба — считалось, что тогда в доме появится счастье, удача и богатство.
Что можно и нельзя делать на Амвросимов день
Как и на многие другие народные праздники, 20 декабря есть ряд запретов и ограничений. Например, на Амвросимов день нельзя устраивать вечеринки и шумные посиделки — веселье обернется чередой неприятностей. Также на праздник нельзя уезжать из дома, ссориться и сильно грустить. Люди верили, что все это может привести к печальным последствиям.
А вот рукоделие на Амвросимов день поощряется. Раньше в этот день многие девушки начинали шить и готовить себе приданое.
Приметы на Амвросимов день
По обстановке на улице можно предугадать погоду на следующий день. Чтобы понять, к чему готовиться 21 декабря, достаточно взглянуть на поведение животных. Если кот или собака валяется на снегу — значит приближается сильная вьюга. А шум ворон намекает на скорый мокрый снег.
По погоде за окном 20 декабря люди также можно понять, ждать ли жаркого лета: если на Амвросимов день выпадет легкий и сухой снег — значит, через полгода придет засуха. А вот снег с дождем означает пасмурное лето.
История праздника
Пока в народе люди ели праздничный кулич и занимались подготовкой к Рождеству, в храмах вспоминали святого Амвросия Медиоланского. Епископ жил в четвертом веке в Италии и считался одним из лучших латинских церковных учителей.
Святой родился в обеспеченной христианской семье и получил образование в Риме. Сначала юноша работал адвокатом, но затем принял крещение и стал епископом Медиолана. Амвросий пожертвовал все свое состояние церкви и до последних дней вел аскетичный образ жизни. Епископ заработал народную любовь за чудеса, которые он совершал благодаря молитвам.
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