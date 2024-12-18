Юрист объяснила, отберут ли 14 детей у российского многоженца Сухова

В России многоженство не является достаточной причиной для того, чтобы изымать детей из семьи. Об этом сообщила специалист по судебным разбирательствам в сфере опеки над детьми Мария Ярмуш, комментируя семью многоженца Ивана Сухова.
«Сам факт многоженства — не повод изымать детей из семьи. Если дети одеты, обуты и накормлены, если все живут дружно, не устраивают скандалов, то вмешиваться в такую семью органы опеки не могут», — передает «Ридус» слова Ярмуш. Она подчеркнула, что многоженство в мусульманстве — обыденное дело.
Ранее стало известно, что семью многоженца Ивана Сухова проверит московский уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В интервью журналистке Саше Сулим мужчина признался, что живет с тремя женами и 14 детьми в обычной квартире с тремя комнатами, одна из которых — личные покои Сухова.
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