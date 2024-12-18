Российские ученые придумали вакцину от ВИЧ

Российские ученые из Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора активно работают над созданием вакцины против ВИЧ. По словам генерального директора центра Александра Агафонова, лекарство находится в стадии разработки, и ученые уже смогли рассчитать его структуру.
«Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат», — сказал Агафонов в разговоре с ТАСС. Он также подчеркнул, что новая вакцина разрабатывается с целью формирования широконейтрализующих антител, которые могли бы обеспечить защиту от всех возможных вариантов ВИЧ.
Однако Агафонов предупредил, что процесс создания вакцины длителен и требует тщательной проверки. По его словам, создание самой вакцины не занимает много времени, однако много сил и времени тратится для того, чтобы определить эффективность новоиспеченного лекарства.
На днях также сообщалось о том, что российские ученые разработали инновационную мРНК-вакцину, которая способна будет нейтрализовать онкологическое заболевание даже на четвертой стадии. Отмечается, что стоимость такого лекарства оценивается примерно в 300 тысяч рублей на одного пациента.
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