Российские ученые придумали вакцину от ВИЧ

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Российские ученые работают над созданием вакцины против ВИЧ/СПИД
Российские ученые работают над созданием вакцины против ВИЧ/СПИД Фото:

Российские ученые из Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора активно работают над созданием вакцины против ВИЧ. По словам генерального директора центра Александра Агафонова, лекарство находится в стадии разработки, и ученые уже смогли рассчитать его структуру.

«Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат», — сказал Агафонов в разговоре с ТАСС. Он также подчеркнул, что новая вакцина разрабатывается с целью формирования широконейтрализующих антител, которые могли бы обеспечить защиту от всех возможных вариантов ВИЧ.

Однако Агафонов предупредил, что процесс создания вакцины длителен и требует тщательной проверки. По его словам, создание самой вакцины не занимает много времени, однако много сил и времени тратится для того, чтобы определить эффективность новоиспеченного лекарства.

На днях также сообщалось о том, что российские ученые разработали инновационную мРНК-вакцину, которая способна будет нейтрализовать онкологическое заболевание даже на четвертой стадии. Отмечается, что стоимость такого лекарства оценивается примерно в 300 тысяч рублей на одного пациента.

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Российские ученые из Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора активно работают над созданием вакцины против ВИЧ. По словам генерального директора центра Александра Агафонова, лекарство находится в стадии разработки, и ученые уже смогли рассчитать его структуру. «Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат», — сказал Агафонов в разговоре с ТАСС. Он также подчеркнул, что новая вакцина разрабатывается с целью формирования широконейтрализующих антител, которые могли бы обеспечить защиту от всех возможных вариантов ВИЧ. Однако Агафонов предупредил, что процесс создания вакцины длителен и требует тщательной проверки. По его словам, создание самой вакцины не занимает много времени, однако много сил и времени тратится для того, чтобы определить эффективность новоиспеченного лекарства. На днях также сообщалось о том, что российские ученые разработали инновационную мРНК-вакцину, которая способна будет нейтрализовать онкологическое заболевание даже на четвертой стадии. Отмечается, что стоимость такого лекарства оценивается примерно в 300 тысяч рублей на одного пациента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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