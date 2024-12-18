Госбюджет и поддержка бойцов СВО: чего «Единая Россия» добилась за осеннюю сессию

В ходе осенней сессии Госдумы партия «Единая Россия» добилась значительных успехов в укреплении государственной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев сообщил о принятии более 130 федеральных законов, направленных на расширение прав и льгот для бойцов и работников в различных сферах, связанных с СВО.
«Конкретно в эту сессию приняты наши инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО. Также о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на обеспечение жильем военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида, и другие», — подчеркнул Якушев, его слова приводятся на сайте «Единой России». Всего по инициативе партии принято более 130 федеральных законов.
В рамках работы над федеральным бюджетом партия смогла увеличить финансирование на социально значимые проекты. По словам Якушева, итоговый документ оказался сбалансированным и соответствует стратегическим приоритетам развития страны, включая поддержку участников СВО и социальную защиту их семей.
В процессе подготовки бюджета на 2025-2027 годы «Единая Россия» сотрудничала с Правительством РФ. В рамках этой работы были учтены требования народной программы партии относительно строительства и капитального ремонта детских садов и школ, а также организации горячего питания для учеников начальных классов.
Бюджет также включает средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и привлечение молодежи к научной деятельности, что соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина. Документ гарантирует исполнение всех социальных обязательств государства, поддержку технологической независимости страны, финансирование мероприятий по обеспечению безопасности, а также поддержку участников СВО и членов их семей.
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