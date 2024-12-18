Немецкую партию назвали «слугой России»

Немецкую партию АДГ обвинили в поддержке России
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Немецкую партию АДГ обвиняют в поддержке России и лично Владимира Путина
Немецкую партию АДГ обвиняют в поддержке России и лично Владимира Путина Фото:

В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» (АДГ) обвиняют в предательстве. По мнению журналистов телеканала N-TV, председатель партии Тино Хрупаллы на самом деле являются «слугой России». Его обвиняют в поддержке российского президента Владимира Путина.

«Последние заявления председателя [АДГ] по поводу внешнеполитического курса партии являются откровением во всех отношениях. Теперь мы знаем: у партии дела еще хуже, чем ее репутация. Она хочет, чтобы Германия подчинилась России. Преданность Тино Хрупаллы Путину не имеет ничего общего с патриотизмом — она граничит с предательством», — передает телеканал N-TV. Партию в народе также иронично называют «Альтернатива для России». Председателя также осуждают за критику США.  

В ноябре канцлер ФРГ Олаф Шольц также подвергался критике, в том числе и у себя в стране, за звонок Владимиру Путину. Лидера также начали воспринимать в негативном ключе за смену позиции по Украине, связанную с отказом о предоставлении части военной поддержки. 

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В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» (АДГ) обвиняют в предательстве. По мнению журналистов телеканала N-TV, председатель партии Тино Хрупаллы на самом деле являются «слугой России». Его обвиняют в поддержке российского президента Владимира Путина. «Последние заявления председателя [АДГ] по поводу внешнеполитического курса партии являются откровением во всех отношениях. Теперь мы знаем: у партии дела еще хуже, чем ее репутация. Она хочет, чтобы Германия подчинилась России. Преданность Тино Хрупаллы Путину не имеет ничего общего с патриотизмом — она граничит с предательством», — передает телеканал N-TV. Партию в народе также иронично называют «Альтернатива для России». Председателя также осуждают за критику США.   В ноябре канцлер ФРГ Олаф Шольц также подвергался критике, в том числе и у себя в стране, за звонок Владимиру Путину. Лидера также начали воспринимать в негативном ключе за смену позиции по Украине, связанную с отказом о предоставлении части военной поддержки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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