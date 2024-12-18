В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» (АДГ) обвиняют в предательстве. По мнению журналистов телеканала N-TV, председатель партии Тино Хрупаллы на самом деле являются «слугой России». Его обвиняют в поддержке российского президента Владимира Путина.
«Последние заявления председателя [АДГ] по поводу внешнеполитического курса партии являются откровением во всех отношениях. Теперь мы знаем: у партии дела еще хуже, чем ее репутация. Она хочет, чтобы Германия подчинилась России. Преданность Тино Хрупаллы Путину не имеет ничего общего с патриотизмом — она граничит с предательством», — передает телеканал N-TV. Партию в народе также иронично называют «Альтернатива для России». Председателя также осуждают за критику США.
В ноябре канцлер ФРГ Олаф Шольц также подвергался критике, в том числе и у себя в стране, за звонок Владимиру Путину. Лидера также начали воспринимать в негативном ключе за смену позиции по Украине, связанную с отказом о предоставлении части военной поддержки.
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