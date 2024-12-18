Синоптик спрогнозировал аномально холодную погоду

Аномально холодная погода прогнозируется в нескольких регионах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аномально холодная погода с температурой на 6-17 градусов ниже нормы прогнозируется в нескольких регионах
Аномально холодная погода с температурой на 6-17 градусов ниже нормы прогнозируется в нескольких регионах Фото:

В нескольких российских регионах ожидается аномально холодная погода. Синоптик Роман Вильфанд сообщил, что на Северо-Западе, в Центральном федеральном округе, а так же на Урале температура воздуха будет ниже нормы на 6-17 градусов. 

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе — на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до 30. <...> И даже на востоке Ленинградской области на 8-14 градусов температура ниже нормы, до минус 22», — сказал синоптик. Его прогнозы передает «Интерфакс».

По словам эксперта, холода в Россию придут 18-19 декабря. Температура воздуха ниже нормы ожидается в Тверской, Рязанской, Московской областях, а так же ряде других регионов.

Вильфанд отметил, что в некоторых городах погода будет теплее. Например, в Красноярском крае и на западе Якутии температура будет на 8-12 градусов выше нормы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких российских регионах ожидается аномально холодная погода. Синоптик Роман Вильфанд сообщил, что на Северо-Западе, в Центральном федеральном округе, а так же на Урале температура воздуха будет ниже нормы на 6-17 градусов.  «Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе — на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до 30. <...> И даже на востоке Ленинградской области на 8-14 градусов температура ниже нормы, до минус 22», — сказал синоптик. Его прогнозы передает «Интерфакс». По словам эксперта, холода в Россию придут 18-19 декабря. Температура воздуха ниже нормы ожидается в Тверской, Рязанской, Московской областях, а так же ряде других регионов. Вильфанд отметил, что в некоторых городах погода будет теплее. Например, в Красноярском крае и на западе Якутии температура будет на 8-12 градусов выше нормы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...