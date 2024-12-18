Синоптик спрогнозировал аномально холодную погоду

В нескольких российских регионах ожидается аномально холодная погода. Синоптик Роман Вильфанд сообщил, что на Северо-Западе, в Центральном федеральном округе, а так же на Урале температура воздуха будет ниже нормы на 6-17 градусов.
«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе — на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до 30. <...> И даже на востоке Ленинградской области на 8-14 градусов температура ниже нормы, до минус 22», — сказал синоптик. Его прогнозы передает «Интерфакс».
По словам эксперта, холода в Россию придут 18-19 декабря. Температура воздуха ниже нормы ожидается в Тверской, Рязанской, Московской областях, а так же ряде других регионов.
Вильфанд отметил, что в некоторых городах погода будет теплее. Например, в Красноярском крае и на западе Якутии температура будет на 8-12 градусов выше нормы.
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