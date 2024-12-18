Суд заключил под стражу экс-руководство Военно-строительной компании за крупную взятку

Бывших руководителей Военно-строительной компании обвиняют в получении взятки, данные суда
Бывшие руководители Военно-строительной компании были заключены под стражу по обвинению в получении взятки на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.
«В рамках уголовного дела установлено, что обвиняемые получили взятку в размере 13 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит агентство ТАСС.
Другие подробности дела не приводятся. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства.
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