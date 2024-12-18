Суд заключил под стражу экс-руководство Военно-строительной компании за крупную взятку

Бывшие руководители Военно-строительной компании попали под стражу за взятку
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Бывших руководителей Военно-строительной компании обвиняют в получении взятки, данные суда
Бывших руководителей Военно-строительной компании обвиняют в получении взятки, данные суда Фото:

Бывшие руководители Военно-строительной компании были заключены под стражу по обвинению в получении взятки на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

«В рамках уголовного дела установлено, что обвиняемые получили взятку в размере 13 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит агентство ТАСС.

Другие подробности дела не приводятся. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства. 

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Бывшие руководители Военно-строительной компании были заключены под стражу по обвинению в получении взятки на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ. «В рамках уголовного дела установлено, что обвиняемые получили взятку в размере 13 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит агентство ТАСС. Другие подробности дела не приводятся. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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