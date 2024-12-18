Стало известно, где пройдет «Прямая линия» Путина

Владимир Путин проведет прямую линию в Гостином дворе
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Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Местом проведения совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина станет Гостиный двор. Об этом стало известно из материалов, предоставленных для аккредитованных журналистов. В прошлом году это событие также состоялось в Гостином дворе.

«Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет в Гостином дворе», — передает корреспондент ТАСС. Аккредитация на мероприятие включает в себя обязательное ПЦР-тестирование для журналистов, которое будет организовано 18 декабря в здании администрации президента. 

Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и ежегодную пресс-конференцию. В ходе данного мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян и представителей общественности.

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Местом проведения совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина станет Гостиный двор. Об этом стало известно из материалов, предоставленных для аккредитованных журналистов. В прошлом году это событие также состоялось в Гостином дворе. «Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет в Гостином дворе», — передает корреспондент ТАСС. Аккредитация на мероприятие включает в себя обязательное ПЦР-тестирование для журналистов, которое будет организовано 18 декабря в здании администрации президента.  Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и ежегодную пресс-конференцию. В ходе данного мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян и представителей общественности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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