Стало известно, где пройдет «Прямая линия» Путина

Местом проведения совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина станет Гостиный двор. Об этом стало известно из материалов, предоставленных для аккредитованных журналистов. В прошлом году это событие также состоялось в Гостином дворе.
«Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет в Гостином дворе», — передает корреспондент ТАСС. Аккредитация на мероприятие включает в себя обязательное ПЦР-тестирование для журналистов, которое будет организовано 18 декабря в здании администрации президента.
Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и ежегодную пресс-конференцию. В ходе данного мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян и представителей общественности.
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