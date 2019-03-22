ФСБ проводит обыски по делу о хищении станкостроителями денег в рамках гособоронзаказа. Обыски проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
В ходе обысков изымаются документы, носители информации и другие предметы, имеющие значение для расследования, передает RT. Уголовное дело возбуждено по фактам хищений средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации гособоронзаказа. Обыски силовиков также связаны исполнением федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. В частности, претензии возникли к представителям группы станкостроительных предприятий Липецкой области.
На данный момент опубликовано видео обысков, проводимых ФСБ. На кадрах видно, как люди в масках входят в один из офисов Липецкого станкостроительного предприятия. На кадрах видны станки, которые осматривают представители ФСБ, сообщает «Пятый канал».
Липецкое станкостроительное предприятие участвует в программе импортозамещения. На предприятии проходит максимальная локализация производства основных узлов. Выпускает шлифовальные, сверлильные, фрезерные станки, сопутствующее оборудование, станочные приспособления и запчасти, а также осуществляет ремонт и модернизацию оборудования заказчика.