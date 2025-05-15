Euractiv: Киев не приглашен на саммит НАТО из-за трений с США

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Украина впервые с 2022 года не приглашена на саммит НАТО
Украина впервые с 2022 года не приглашена на саммит НАТО Фото:

Руководство Украины не получило приглашение на ключевые дискуссии предстоящего саммита НАТО в июне. Как сообщает Euractiv, это связано с необходимостью избежать напряженности альянса в отношениях с Соединенными Штатами.

«Руководство Украины не было приглашено присоединиться к основным обсуждениям на предстоящем саммите НАТО в июне», — пишет Euractiv. Издание отмечает, что прогресс в вопросе интеграции Украины в НАТО перед саммитом представляется «крайне маловероятным».

Представитель НАТО Марк Рютте заявил, что повестка дня «все еще обсуждается». Однако источники в альянсе указывают, что включение Украины в повестку может вызвать напряженность в отношениях с США, особенно с президентом Дональдом Трампом, который ориентируется на мирные переговоры с Россией и противостоит членству Украины в НАТО. Также известно, что цель предстоящего саммита заключается в демонстрации единства НАТО. 

Отсутствие приглашения для Украины нарушает традицию, которая сложилась с начала украинского конфликта в 2022 году. По данным источников, присутствие президента Украины Владимира Зеленского на полноценном обсуждении в рамках саммита только подчеркнуло бы существующие разногласия.

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Руководство Украины не получило приглашение на ключевые дискуссии предстоящего саммита НАТО в июне. Как сообщает Euractiv, это связано с необходимостью избежать напряженности альянса в отношениях с Соединенными Штатами. «Руководство Украины не было приглашено присоединиться к основным обсуждениям на предстоящем саммите НАТО в июне», — пишет Euractiv. Издание отмечает, что прогресс в вопросе интеграции Украины в НАТО перед саммитом представляется «крайне маловероятным». Представитель НАТО Марк Рютте заявил, что повестка дня «все еще обсуждается». Однако источники в альянсе указывают, что включение Украины в повестку может вызвать напряженность в отношениях с США, особенно с президентом Дональдом Трампом, который ориентируется на мирные переговоры с Россией и противостоит членству Украины в НАТО. Также известно, что цель предстоящего саммита заключается в демонстрации единства НАТО.  Отсутствие приглашения для Украины нарушает традицию, которая сложилась с начала украинского конфликта в 2022 году. По данным источников, присутствие президента Украины Владимира Зеленского на полноценном обсуждении в рамках саммита только подчеркнуло бы существующие разногласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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