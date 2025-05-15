Euractiv: Киев не приглашен на саммит НАТО из-за трений с США

Руководство Украины не получило приглашение на ключевые дискуссии предстоящего саммита НАТО в июне. Как сообщает Euractiv, это связано с необходимостью избежать напряженности альянса в отношениях с Соединенными Штатами.
«Руководство Украины не было приглашено присоединиться к основным обсуждениям на предстоящем саммите НАТО в июне», — пишет Euractiv. Издание отмечает, что прогресс в вопросе интеграции Украины в НАТО перед саммитом представляется «крайне маловероятным».
Представитель НАТО Марк Рютте заявил, что повестка дня «все еще обсуждается». Однако источники в альянсе указывают, что включение Украины в повестку может вызвать напряженность в отношениях с США, особенно с президентом Дональдом Трампом, который ориентируется на мирные переговоры с Россией и противостоит членству Украины в НАТО. Также известно, что цель предстоящего саммита заключается в демонстрации единства НАТО.
Отсутствие приглашения для Украины нарушает традицию, которая сложилась с начала украинского конфликта в 2022 году. По данным источников, присутствие президента Украины Владимира Зеленского на полноценном обсуждении в рамках саммита только подчеркнуло бы существующие разногласия.
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