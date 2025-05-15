Россия не позволила украинскому катеру атаковать Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО регулярно фиксируют уничтожение ракет различных типов
ПВО регулярно фиксируют уничтожение ракет различных типов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря, что отмечается как предотвращение возможной атаки на российские объекты в регионе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря» — пишет Минобороны в официальном telegram-канале. Средствами противовоздушной обороны России за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, ПВО регулярно фиксируют уничтожение ракет различных типов, в том числе реактивных снарядов систем HIMARS, HARM, Storm Shadow, а также управляемых ракет и авиабомб западного производства.

С начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены:

  • 662 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 57 275 беспилотных летательных аппаратов;
  • 605 зенитных ракетных комплексов;
  • 23 339 танков и других бронемашин;
  • 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

В сообщении отмечается продолжение наступательных действий российских войск и нанесение ударов по военной инфраструктуре противника. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле (ДНР), Темировка, Червоное (Запорожская область) и Березовое (Днепропетровская область). Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ в районах Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское (Запорожская область), а также Николаевка, Антоновка и Понятовка (Херсонская область). Сообщается об уничтожении до 75 военнослужащих, трех автомобилей, одного артиллерийского орудия и одной станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских сил нанесли удары по объектам военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря, что отмечается как предотвращение возможной атаки на российские объекты в регионе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря» — пишет Минобороны в официальном telegram-канале. Средствами противовоздушной обороны России за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, ПВО регулярно фиксируют уничтожение ракет различных типов, в том числе реактивных снарядов систем HIMARS, HARM, Storm Shadow, а также управляемых ракет и авиабомб западного производства. С начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены: В сообщении отмечается продолжение наступательных действий российских войск и нанесение ударов по военной инфраструктуре противника. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле (ДНР), Темировка, Червоное (Запорожская область) и Березовое (Днепропетровская область). Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и одну станцию радиоэлектронной борьбы. Группировка войск «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ в районах Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское (Запорожская область), а также Николаевка, Антоновка и Понятовка (Херсонская область). Сообщается об уничтожении до 75 военнослужащих, трех автомобилей, одного артиллерийского орудия и одной станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских сил нанесли удары по объектам военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...