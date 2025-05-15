Россия не позволила украинскому катеру атаковать Крым

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря, что отмечается как предотвращение возможной атаки на российские объекты в регионе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря» — пишет Минобороны в официальном telegram-канале. Средствами противовоздушной обороны России за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, ПВО регулярно фиксируют уничтожение ракет различных типов, в том числе реактивных снарядов систем HIMARS, HARM, Storm Shadow, а также управляемых ракет и авиабомб западного производства.
С начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены:
- 662 самолета;
- 283 вертолета;
- 57 275 беспилотных летательных аппаратов;
- 605 зенитных ракетных комплексов;
- 23 339 танков и других бронемашин;
- 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 35 489 единиц специальной военной автомобильной техники.
В сообщении отмечается продолжение наступательных действий российских войск и нанесение ударов по военной инфраструктуре противника. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле (ДНР), Темировка, Червоное (Запорожская область) и Березовое (Днепропетровская область). Противник потерял более 160 военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ в районах Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское (Запорожская область), а также Николаевка, Антоновка и Понятовка (Херсонская область). Сообщается об уничтожении до 75 военнослужащих, трех автомобилей, одного артиллерийского орудия и одной станции радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских сил нанесли удары по объектам военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
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