Во Второй мировой войне победу одержала именно американская сторона, сообщил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что без вклада страны в остановку боевых действий весь мир говорил бы на японском и немецком языках.
«В России праздновали, во Франции праздновали, кроме нас. Мы не праздновали. Но мы выиграли эту войну. Без нашей помощи они (другие участники конфликта — прим. URA.RU) говорили бы по-немецки и, может, немного по-японски», — заявил Трамп в ходе выступления на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Прямую трансляцию вел телеканал Fox News в соцсети Х.
Ранее Дональд Трамп уже делал подобное заявление. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, возможно, что это является «частью внутренней боли» Трампа за то, что Штаты перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории.
При этом Россия в составе СССР сыграла решающую роль в победе во Второй мировой войне. СССР вел крупнейшие сражения против нацистской Германии, включая Сталинградскую битву (1942–1943) и битву на Курской дуге (1943). Эти события стали переломными, подорвав возможности немецких сил. С 1943 года Красная армия перешла в контрнаступление, а в мае 1945 года взяла Берлин, что привело к капитуляции Германии. Несомненно, СССР получал помощь от союзников, но основную тяжесть войны вынес самостоятельно.
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