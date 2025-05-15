Трамп сделал неожиданное заявление о роли США во Второй мировой войне

Трамп: без США весь мир говорил бы на немецком и японском
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Трамп заявил о победе США во Второй мировой войне
Трамп заявил о победе США во Второй мировой войне Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Во Второй мировой войне победу одержала именно американская сторона, сообщил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что без вклада страны в остановку боевых действий весь мир говорил бы на японском и немецком языках.

«В России праздновали, во Франции праздновали, кроме нас. Мы не праздновали. Но мы выиграли эту войну. Без нашей помощи они (другие участники конфликта — прим. URA.RU) говорили бы по-немецки и, может, немного по-японски», — заявил Трамп в ходе выступления на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Прямую трансляцию вел телеканал Fox News в соцсети Х. 

Ранее Дональд Трамп уже делал подобное заявление. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, возможно, что это является «частью внутренней боли» Трампа за то, что Штаты перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории.

При этом Россия в составе СССР сыграла решающую роль в победе во Второй мировой войне. СССР вел крупнейшие сражения против нацистской Германии, включая Сталинградскую битву (1942–1943) и битву на Курской дуге (1943). Эти события стали переломными, подорвав возможности немецких сил. С 1943 года Красная армия перешла в контрнаступление, а в мае 1945 года взяла Берлин, что привело к капитуляции Германии. Несомненно, СССР получал помощь от союзников, но основную тяжесть войны вынес самостоятельно.

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Во Второй мировой войне победу одержала именно американская сторона, сообщил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что без вклада страны в остановку боевых действий весь мир говорил бы на японском и немецком языках. «В России праздновали, во Франции праздновали, кроме нас. Мы не праздновали. Но мы выиграли эту войну. Без нашей помощи они (другие участники конфликта — прим. URA.RU) говорили бы по-немецки и, может, немного по-японски», — заявил Трамп в ходе выступления на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Прямую трансляцию вел телеканал Fox News в соцсети Х.  Ранее Дональд Трамп уже делал подобное заявление. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, возможно, что это является «частью внутренней боли» Трампа за то, что Штаты перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории. При этом Россия в составе СССР сыграла решающую роль в победе во Второй мировой войне. СССР вел крупнейшие сражения против нацистской Германии, включая Сталинградскую битву (1942–1943) и битву на Курской дуге (1943). Эти события стали переломными, подорвав возможности немецких сил. С 1943 года Красная армия перешла в контрнаступление, а в мае 1945 года взяла Берлин, что привело к капитуляции Германии. Несомненно, СССР получал помощь от союзников, но основную тяжесть войны вынес самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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