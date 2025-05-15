В Союзе торговых центров раскрыли, когда Zara вернется в Россию

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева предположила, что возвращение бренда Zara в Россию возможно не ранее 2027 года, а наиболее вероятный срок — 2029 год. Кермедчиева выразила мнение в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.
«Я считаю, что это произойдет не ранее 2027 года, а более вероятный сценарий — 2029 год», — рассказала вице-президент, передает ТАСС. По ее словам, для этого потребуется полное снятие санкций, проведение переговоров, ремонт помещений и передача торговых точек. Кроме того, многое будет зависеть от условий, которые российское государство предложит ушедшим международным компаниям.
С 2022 года количество магазинов сети Zara в мире сократилось примерно на 35%, однако бренд по-прежнему остается одним из крупнейших игроков на рынке. Кермедчиева отмечает, что возвращение может произойти не напрямую, а через партнерские схемы, что не всегда бывает успешным. Кроме того, Zara в последние годы увеличивает средний чек и позиционирует себя ближе к премиальному сегменту, что потребует переоценки покупательской способности российских потребителей.
В марте 2022 года Inditex — владелец Zara, а также брендов Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho — объявил о временном прекращении работы в России из-за событий на Украине. В октябре того же года компания продала свой бизнес в РФ группе Daher. До ухода в России работало более 500 магазинов Inditex.
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