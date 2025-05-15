В Союзе торговых центров раскрыли, когда Zara вернется в Россию

Zara вернется в Россию не раньше 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для этого потребуется полное снятие санкций
Для этого потребуется полное снятие санкций Фото:

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева предположила, что возвращение бренда Zara в Россию возможно не ранее 2027 года, а наиболее вероятный срок — 2029 год. Кермедчиева выразила мнение в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

«Я считаю, что это произойдет не ранее 2027 года, а более вероятный сценарий — 2029 год», — рассказала вице-президент, передает ТАСС. По ее словам, для этого потребуется полное снятие санкций, проведение переговоров, ремонт помещений и передача торговых точек. Кроме того, многое будет зависеть от условий, которые российское государство предложит ушедшим международным компаниям.

С 2022 года количество магазинов сети Zara в мире сократилось примерно на 35%, однако бренд по-прежнему остается одним из крупнейших игроков на рынке. Кермедчиева отмечает, что возвращение может произойти не напрямую, а через партнерские схемы, что не всегда бывает успешным. Кроме того, Zara в последние годы увеличивает средний чек и позиционирует себя ближе к премиальному сегменту, что потребует переоценки покупательской способности российских потребителей.

В марте 2022 года Inditex — владелец Zara, а также брендов Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho — объявил о временном прекращении работы в России из-за событий на Украине. В октябре того же года компания продала свой бизнес в РФ группе Daher. До ухода в России работало более 500 магазинов Inditex.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева предположила, что возвращение бренда Zara в Россию возможно не ранее 2027 года, а наиболее вероятный срок — 2029 год. Кермедчиева выразила мнение в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi. «Я считаю, что это произойдет не ранее 2027 года, а более вероятный сценарий — 2029 год», — рассказала вице-президент, передает ТАСС. По ее словам, для этого потребуется полное снятие санкций, проведение переговоров, ремонт помещений и передача торговых точек. Кроме того, многое будет зависеть от условий, которые российское государство предложит ушедшим международным компаниям. С 2022 года количество магазинов сети Zara в мире сократилось примерно на 35%, однако бренд по-прежнему остается одним из крупнейших игроков на рынке. Кермедчиева отмечает, что возвращение может произойти не напрямую, а через партнерские схемы, что не всегда бывает успешным. Кроме того, Zara в последние годы увеличивает средний чек и позиционирует себя ближе к премиальному сегменту, что потребует переоценки покупательской способности российских потребителей. В марте 2022 года Inditex — владелец Zara, а также брендов Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho — объявил о временном прекращении работы в России из-за событий на Украине. В октябре того же года компания продала свой бизнес в РФ группе Daher. До ухода в России работало более 500 магазинов Inditex.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...